ΑΕΛ Novibet: Με 2.000 οπαδούς στο Πανθεσσαλικό
ΑΕΛ Arena θα θυμίσει το Πανθεσσαλικό καθώς τόσο ο Βόλος όσο και η αστυνομία, άναψαν το πράσινο φως για να δοθούν περίπου 2.000 εισιτήρια στους οπαδούς της ΑΕΛ Novibet.
Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν το ερχόμενο Σάββατο (31/1, στις 20:00) και υπήρξε η απόφαση να δοθούν εισιτήρια στους φίλους των «βυσσινί» και η οριστική απάντηση θα υπάρξει μέχρι αργά το βράδυ.
Ωστόσο από τη στιγμή που τόσο η γηπεδούχος ομάδα όσο και η αστυνομία είπαν το «ναι», τότε δεν θα αλλάξει κάτι.
