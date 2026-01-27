ΑΕΛ Novibet: Με 2.000 οπαδούς στο Πανθεσσαλικό

Ρεπορτάζ:  Φώτης Καρακούσης
Η αστυνομία άναψε το... πράσινο φως και η ΑΕΛ Novibet θα έχει στο πλευρό της 2.000 οπαδούς για τον αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

ΑΕΛ Arena θα θυμίσει το Πανθεσσαλικό καθώς τόσο ο Βόλος όσο και η αστυνομία, άναψαν το πράσινο φως για να δοθούν περίπου 2.000 εισιτήρια στους οπαδούς της ΑΕΛ Novibet.

Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν το ερχόμενο Σάββατο (31/1, στις 20:00) και υπήρξε η απόφαση να δοθούν εισιτήρια στους φίλους των «βυσσινί» και η οριστική απάντηση θα υπάρξει μέχρι αργά το βράδυ.

Ωστόσο από τη στιγμή που τόσο η γηπεδούχος ομάδα όσο και η αστυνομία είπαν το «ναι», τότε δεν θα αλλάξει κάτι.

@Photo credits: eurokinissi
     

