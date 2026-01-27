Ο Παναθηναϊκός είναι ενεργός στην αγορά για αριστερό μπακ και μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται σύμφωνα με όσα αναφέρουν πηγές του Gazzetta από την Ουκρανία είναι ο Κονσταντίν Βιβτσαρένκο της Ντιναμό Κιέβου.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να καλύψει το κενό που υπάρχει στην θέση του αριστερού μπακ, ώστε να έχει δύο λύσεις μέχρι το τέλος της σεζόν και από την στιγμή που δεν προχωρά η περίπτωση του Σαμουκέλε Καμπίνι από την Μόλντε, το Τριφύλλι παραμένει ενεργό στην αγορά.

Όπως αναφέρουν πηγές του Gazzetta από την Ουκρανία, ένας παίκτης που έχει προταθεί κι εξετάζεται είναι ο Κονσταντίν Βιβτσαρένκο της Ντιναμό Κιέβου.

Ο 23χρονος διεθνής με την Ελπίδων μπακ που μετρά 91 συμμετοχές, 4 γκολ και 11 ασίστ με την φανέλα της Ντιναμό ενώ την σεζόν 2025/2026 έχει αγωνιστεί 16 φορές, μετρώντας 4 ασίστ.

Το who is who του Βιβτσαρένκο

Γεννήθηκε στην Οδησσό τον Ιούνιο του 2002 κι έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην τοπική ακαδημία DYuSSh-11 Τσερνομόρετς. Όταν άρχισε να ξεχωρίζει εκεί, κινήθηκε για την απόκτησή του η ιστορικότερη ομάδα της Ουκρανίας, Ντινάμο Κιέβου.

Πέρασε από την Κ17, την Κ19, αλλά και την δεύτερη ομάδα του κλαμπ της ουκρανικής πρωτεύουσας ενώ είχε ήδη αρχίσει να καλείται στα αντίστοιχα κλιμάκια της εθνικής ομάδας της χώρας.

Την σεζόν 2022-2023 εντάχθηκε στην μεγάλη ομάδα της Ντινάμο κι έκανε 32 συμμετοχές στην παρθενική του σεζόν σκοράροντας τρία γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στα περισσότερα από 1.700 λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Την επόμενη χρονιά ο ρόλος του περιορίστηκε παίζοντας 15 παιχνίδια στα οποία έδωσε και τρεις ασίστ με περισσότερα από 1.000 λεπτά αγωνιστικού χρόνου.

Πέρυσι «έγραψε» την πιο γεμάτη σεζόν του με 28 συμμετοχές (1 γκολ και 2 ασίστ) και περισσότερα από 2.100 λεπτά ενώ φέτος πρόλαβε να κάνει 16 συμμετοχές στο πρώτο μισό της σεζόν με τέσσερις ασίστ σε 1.200 πλέον και λεπτά.

Σε επίπεδο εθνικής ομάδας, είχε 4 συμμετοχές κι ένα γκολ με την Κ16, 9 συμμετοχές στην Κ17, της οποίας υπήρξε και αρχηγός και 33 με την Κ21 (2 γκολ), χωρίς να έχει ακόμη κληθεί από την ανδρική ομάδα.