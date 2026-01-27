Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Σάββα Παντελίδη
Οι αναγνώστες του Gazzetta έχουν τον λόγο στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, ψηφίζοντας διαδικτυακά τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της χρονιάς.
Ο Σάββας Παντελίδης μοιράστηκε τις δικές του επιλογές για τους καλύτερους της περασμένης χρονιάς, με τον τεχνικό της AΕΛ Novibet να επιλέγει ως καλύτερο αθλητή τον Γιαννη Αντετοκούνμπο. Η Δέσποινα Χατζηνικολάου βρέθηκε στις επιλογές του ως η κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς, ενώ ως ομάδα της χρονιάς, ο Έλληνας προπονητής ψήφισε την Εθνική μπάσκετ ανδρών.
Αναλυτικά οι επιλογές του Σάββα Παντελίδη
- Αθλητής της χρονιάς: Γιάννης Αντετοκούνμπο
- Αθλήτρια της χρονιάς: Δέσποινα Χατζηνικολάου
- Ομάδα της χρονιάς: Εθνική Ελλάδος
- Ομάδα της χρονιάς Γυναίκες: Εθνική πόλο γυναικών
- Προπονητής της χρονιάς; Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
- Αθλητής με αναπηρία της χρονιάς: Νάσος Γκαβέλας
- Rising Star Άνδρας: Κωνσταντίνος Καρέτσας
- Rising Star: Ελπίδα Τικμανίδου
