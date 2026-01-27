Οι επιλογές του Σάββα Παντελίδη στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Οι αναγνώστες του Gazzetta έχουν τον λόγο στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, ψηφίζοντας διαδικτυακά τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της χρονιάς.

Ο Σάββας Παντελίδης μοιράστηκε τις δικές του επιλογές για τους καλύτερους της περασμένης χρονιάς, με τον τεχνικό της AΕΛ Novibet να επιλέγει ως καλύτερο αθλητή τον Γιαννη Αντετοκούνμπο. Η Δέσποινα Χατζηνικολάου βρέθηκε στις επιλογές του ως η κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς, ενώ ως ομάδα της χρονιάς, ο Έλληνας προπονητής ψήφισε την Εθνική μπάσκετ ανδρών.

Αναλυτικά οι επιλογές του Σάββα Παντελίδη