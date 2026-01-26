Η ΑΕΛ Novibet έφερε στη Λάρισα τον Ζουλιέν Ενγκόι, ο οποίος τις επόμενες ώρες θα περάσει ιατρικά και εν συνεχεία θα υπογράψει.

Η ΑΕΛ Novibet είναι έτοιμη να ολοκληρώσει ακόμα μια μεταγραφή, ώστε να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του Σάββα Παντελίδη για την παραμονή στη Stoiximan Super League. Οι Λαρισαίοι ήταν ενεργοί στην αγορά για φορ και κατέληξαν στην περίπτωση του Ζουλιέν Ενγκόι.

Πρόκειται για Βέλγο επιθετικό, γεννημένο στην Αμβέρσα, με ρίζες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο 28χρονος έλυσε το συμβόλαιο του με την Αλ Αραμπί του Κουβέιτ και βρίσκεται ήδη στη Λάρισα για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Εφόσον πάνε όλα καλά ο ύψους 1,85μ. striker θα υπογράψει το συμβόλαιο του, θα ανακοινωθεί και θα πιάσει δουλειά με τους νέους του συμπαίκτες, υπό τις οδηγές του Σάββα Παντελίδη.

Προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπριζ και σε μικρή ηλικία μετακόμισε στην Αγγλία για λογαριασμό της Στόουκ. Από εκεί και πέρα έχει αγωνιστεί σε Γκρασχόπερς, Έουπεν, Μέχελεν και Κασίμπασα.

Πρόκειται για την πέμπτη χειμερινή προσθήκη των Βυσσινί μετά τους Ντίλαν Μπατουμπινσικά, Γκόνι Ναόρ, Ιβάν Μέισον και Νταβίντ Όλαφσον.