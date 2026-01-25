Παναιτωλικός: «Η διαιτητική ομάδα ετσιθελικά διαμόρφωσε αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Λανουά»

Ο Παναιτωλικός με ανακοίνωση του εξέφρασε τα παράπονα του για τη διαιτησία του αγώνα με τον ΟΦΗ και τόνισε πως πλέον δεν μπορεί να εμπιστεύεται τον Στεφάν Λανουά.

Αναβρασμός στις τάξεις του Παναιτωλικού για τη διατησία στην ήττα από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Οι Αγρινιώτες έχουν παράπονα από τον διαιτητή Κουκούλα και τον VAR Πουλικίδη για το πέναλτι στον Σαλσέδο που έκρινε το ματς, την αποβολή του Σατσιά και για μαρκάρισμα του Αποστολάκη στον Ενκολόλο εντός περιοχής.

Ο Τίτορμος με ανακοίνωση του τόνισε πως η διαιτητική ομάδα διαμόρφωσε «ετσιθελικά» το αποτέλεσμα στο Παγκρήτιο και ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη στον Στεφάν Λανουά.

Ο Παναιτωλικός κατέληξε με το μήνυμα πως θα συνεχίσει την πορεία του, όπως κάνει εδώ και χρόνια: «Μακριά από τα παρασκήνια, δίχως λυκοφιλίες και πάρε – δώσε με κανέναν. Έντιμα και καθαρά».

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Τα ψέματα τελείωσαν.

Διαιτητική ομάδα που ετσιθελικά διαμόρφωσε το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα με τον ΟΦΗ αντιμετώπισε απόψε ο Παναιτωλικός. Απορούμε πως είναι δυνατόν να λειτουργούν τόσο απροκάλυπτα άνθρωποι που υποτίθεται καλούνται να απονείμουν ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.

Όσα συνέβησαν σήμερα αποκαλύπτουν περίτρανα και το μέγεθος της ευθύνης του κ. Λανουά. Τις προηγούμενες φορές -και είναι αρκετές- που διαμαρτυρηθήκαμε θεσμικά (δίχως τυμπανοκρουσίες και κραυγές που στοχεύουν στον εντυπωσιασμό) βρήκε δικαιολογίες (κάνοντας λάστιχο τον κανονισμό) για τα λάθη που καταγράφηκαν σε βάρος της ομάδας μας. Με όσα είδε απόψε (αν είδε) τι δικαιολογία θα χρησιμοποιήσει τώρα; Εργάζεται ως πρόεδρος της ΚΕΔ/ΕΠΟ για την ισονομία, τη δικαιοσύνη, την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των αγώνων και γενικότερα του πρωταθλήματος; Ή ανέχεται (αν δεν υποθάλπει) πρόσωπα και καταστάσεις που διαμορφώνουν αποτελέσματα;

Πλέον αποδείχτηκε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις επιλογές και τις πράξεις του. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας όπως τον κάνουμε τόσα χρόνια. Μακριά από τα παρασκήνια, δίχως λυκοφιλίες και πάρε – δώσε με κανέναν. Έντιμα και καθαρά. Όποιος επιθυμεί πραγματικά ας μείνει σ’ αυτή την όχθη και να πολεμήσει μαζί μας. Οι άλλοι δεν μας ενδιαφέρουν».