Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Γιώργου Νίκα στον Λεβαδειακό

Ο Λεβαδειακός γνωστοποίησε με κάθε επισημότητα την μεταγραφή του Γιώργου Νίκα πίσω στην ομάδα της καρδιάς του.

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Γιώργος Νίκας επέστρεψε και επίσημα στον Λεβαδειακό, αφού ανακοινώθηκε από την ομάδα της Βοιωτίας. Εκείνος προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας ενώ έχει φορέσει την φανέλα των Βοιωτών για 140 παιχνίδια σε επίπεδο πρώτης ομάδας έχοντας σκοράρει 20 γκολ και δώσει 6 ασίστ στα περισσότερα από 8 χιλ. λεπτά που έχει πατήσει χορτάρι.

Το κλαμπ της Λιβαδειάς δεν βρισκόταν σε αναζήτηση παίκτη για τον χώρο που αγωνίζεται ο 26χρονος ποδοσφαιριστής, ωστόσο λίγο η σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών λίγο η επιθυμία της διοίκησης της ομάδας να βοηθήσει όσο περισσότερο γίνεται τον Νίκο Παπαδόπουλο στην εξαιρετική δουλειά που κάνει οδήγησαν τον Λεβαδειακό να κινηθεί για να φέρει πίσω στην πόλη τον Γιώργο Νίκα.

Υπενθυμίζουμε πως εκείνος έλυσε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, όπου και ανήκε από το καλοκαίρι του 2023. Την φετινή σεζόν πρόλαβε να κάνει μονάχα τρεις συμμετοχές ενώ συνολικά το διάστημα που φόρεσε την φανέλα του «τριφυλλιού» έκανε εννέα συμμετοχές.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Γιώργου Νίκα.

Ο 26χρονος μέσος επιστρέφει στο «σπίτι» του, στην ομάδα μέσα από την οποία αναδείχθηκε και πραγματοποίησε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Λεβαδειακού κι έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα από τα 18 του χρόνια, μετρώντας συνολικά 140 συμμετοχές (20 γκολ, 6 ασίστ) σε επτά σεζόν στο ενεργητικό του.

Με τον Λεβαδειακό ο Γιώργος Νίκας έζησε πολλές σπουδαίες στιγμές. Πρωταγωνίστησε και στα δύο πρωταθλήματα που κατέκτησε η ομάδα μας στη Superleague 2 (2022, 2024) για να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία, ξεχωρίζοντας πάντα με την ηγετική του προσωπικότητα, την ποδοσφαιρική του ποιότητα και τον χαρακτήρα του, εντός και εκτός γηπέδων.

Όσα πέτυχε με τον Λεβαδειακό τον οδήγησαν στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, στον οποίο αγωνίστηκε για 1,5 χρόνο, πριν αποχωρήσει ως ελεύθερος.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο.8.

Γιώργο καλώς επέστρεψες στην οικογένειά σου, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»