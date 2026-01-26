Όλο και πιο κοντά στην απόκτηση του Αντρέ Λουίζ πλησιάζει ο Ολυμπιακός καθώς ο ατζέντης βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Προς happy end οδεύει η υπόθεση του Αντρέ Λουίζ στον Ολυμπιακό. Είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta για τις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν από τον 23χρονο εξτρέμ και πλέον απομένουν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για να κλειδώσει η μετακίνησή του στην Ελλάδα.

Ο ατζέντης του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή βρίσκεται από την Κυριακή (25/01) στην Ελλάδα και πλέον μέσα στο επόμενο 48ωρο θα έχουμε οριστικές εξελίξεις για τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

Ο ίδιος αγωνίστηκε με τη Ρίο Άβε για τελευταία φορά στην ήττα από τη Νασιονάλ (0-4) και μετράει αντίστροφα για να ντυθεί στα... ερυθρόλευκα και να μπει στο δυναμικό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.