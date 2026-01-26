Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Αντρέ Λουίζ

Στην Μπενφίκα το μεγάλο αστέρι της Ρίο Άβε, Αντρέ Λουίζ, που συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό

Όλο και πιο κοντά στην απόκτηση του Αντρέ Λουίζ πλησιάζει ο Ολυμπιακός καθώς ο ατζέντης βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Προς happy end οδεύει η υπόθεση του Αντρέ Λουίζ στον Ολυμπιακό. Είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta για τις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν από τον 23χρονο εξτρέμ και πλέον απομένουν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για να κλειδώσει η μετακίνησή του στην Ελλάδα.

Ο ατζέντης του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή βρίσκεται από την Κυριακή (25/01) στην Ελλάδα και πλέον μέσα στο επόμενο 48ωρο θα έχουμε οριστικές εξελίξεις για τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

Ο ίδιος αγωνίστηκε με τη Ρίο Άβε για τελευταία φορά στην ήττα από τη Νασιονάλ (0-4) και μετράει αντίστροφα για να ντυθεί στα... ερυθρόλευκα και να μπει στο δυναμικό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το Gazzetta σας είχε εξηγήσει με τη βοήθεια του Wyscout, τους λόγους που ο Ολυμπιακός ήθελε τόσο πολύ τον 23χρονο εξτρέμ και είναι θέμα χρόνου να τον κάνει δικό του.

 

