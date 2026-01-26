Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Αντρέ Λουίζ
Προς happy end οδεύει η υπόθεση του Αντρέ Λουίζ στον Ολυμπιακό. Είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta για τις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν από τον 23χρονο εξτρέμ και πλέον απομένουν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για να κλειδώσει η μετακίνησή του στην Ελλάδα.
Ο ατζέντης του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή βρίσκεται από την Κυριακή (25/01) στην Ελλάδα και πλέον μέσα στο επόμενο 48ωρο θα έχουμε οριστικές εξελίξεις για τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες.
Ο ίδιος αγωνίστηκε με τη Ρίο Άβε για τελευταία φορά στην ήττα από τη Νασιονάλ (0-4) και μετράει αντίστροφα για να ντυθεί στα... ερυθρόλευκα και να μπει στο δυναμικό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Το Gazzetta σας είχε εξηγήσει με τη βοήθεια του Wyscout, τους λόγους που ο Ολυμπιακός ήθελε τόσο πολύ τον 23χρονο εξτρέμ και είναι θέμα χρόνου να τον κάνει δικό του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.