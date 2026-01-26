Το τρομερό στατιστικό που δείχνει την μαχητικότητα του Λεβαδειακού

Τα στατιστικά που αποδεικνύουν την μαχητικότητα του φετινού Λεβαδειακού που επικαλέστηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος.

Ο Λεβαδειακός πήρε ένα μεγάλο αποτέλεσμα στο φινάλε του αγώνα με τον Άρη κι έδειξε για άλλη μια φορά πως αυτό το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου δεν τα παρατάει ποτέ.

Οι Βοιωτοί κατάφεραν έτσι με το γκολ του Κωστή στο φινάλε από κει που θα έφευγαν από το «Κλ. Βικελίδης» χωρίς να πάρουν βαθμό, να κρατήσουν τον Παναθηναϊκό στην ίδια απόσταση των εννέα βαθμών, με το «δώρο» που τους έκανε να γκελάρει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο.

Αυτή ήταν η 8η απώλεια βαθμών για το κλαμπ της Βοιωτίας στη φετινή Stoiximan Superleague κι όσο κι αν αυτό ακούγεται οξύμωρο, απ' αυτά τα οκτώ παιχνίδια είναι που προκύπτει κυρίως το ποσο μαχητική ομάδα είναι.

Καμία απώλεια χωρίς «μάχη», μονάχα τρία γκολ «αναπάντητα»

Σ' αυτά τα οκτώ ματς που ο Λεβαδειακός δεν έχει καταφέρει να κερδίσει, τα πέντε έχουν λήξει ισόπαλα και στα άλλα τρία έχει ηττηθεί.

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1

1-1 Λεβαδειακός - ΑΕΚ 0-1

- ΑΕΚ 0-1 Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2

3-2 Ατρόμητος - Λεβαδειακός 2-2

2-2 Λεβαδειακός - Άρης 1-1

- Άρης 1-1 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 2-3

- ΠΑΟΚ 2-3 Αστέρας Aktor - Λεβαδειακός 1-1

1-1 Άρης - Λεβαδειακός 2-2

Στα επτά από τα οκτώ αυτά παιχνίδια έχει μείνει πίσω στο σκορ συνολικά έντεκα φορές κι έχει καταφέρει να αντιδράσει στις οκτώ απ' αυτές.

Ή αν το θέλετε σε παιχνίδια έχει μείνει πίσω στο σκορ και στα οκτώ απ' αυτά κι έχει ηττηθεί μονάχα σε τρία, εκείνα κόντρα στον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ.

Μάλιστα, στο ματς με τους «ερυθρολεύκους» οι Βοιωτοί έμειναν τρεις φορές πίσω στο σκορ και επέστρεψαν στις δύο. Συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα έχουν βρεθεί να χάνουν 14 φορές κι έχουν σκοράρει τις 11 απ' αυτές.

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός από 1-0 σε 1-1 με τον Βέρμπιτς

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός από 1-0 σε 1-1 και από 2-1 σε 2-2 με τους Παλάσιος και Γκούμα (τελικό 3-2)

Ατρόμητος - Λεβαδειακός από 2-0 σε 2-2 με Συμελίδη και Παλάσιος

Λεβαδειακός - Άρης από 0-1 σε 1-1 με Πεντρόσο

Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός από 1-1 σε 2-1 με αυτογκόλ του Τσαούση (τελικό 5-2)

Βόλος - Λεβαδειακός από 1-0 σε 1-1 με τον Όζμπολτ (τελικό 1-2)

Αστέρας Aktor - Λεβαδειακός από 1-0 σε 1-1 με τον Μπάλτσι

Άρης - Λεβαδειακός από 2-0 σε 2-2 με Όζμπολτ και Κωστή

Κοινώς η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει βγάλει αντίδραση στο 78,6% των φορών που έχει δεχθεί ένα τέρμα, έχοντας επιτρέψει να δεχθεί μονάχα τρία τέρματα σε ολόκληρη την σεζόν που δεν έχει σκοράρει μετά.

Τα μοναδικά τρία γκολ που έχει αφήσει αναπάντητα