Σε μία κίνηση με βλέμμα στο μέλλον προχώρησε ο Ολυμπιακός καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου φορ Παναγιώτη Σαντή από τον Βόλο.

Ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι καθώς μαζεύει ότι καλύτερο κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε επίπεδο ακαδημιών. Μία τέτοια κίνηση με βλέμμα στο μέλλον, είναι αυτή του Παναγιώτη Σαντή.

Ο 18χρονος φορ έκανε απίθανο εξάμηνο με την Κ19 του Βόλου όπου πέτυχε συνολικά 8 γκολ σε 12 συμμετοχές ενώ είχε πάρει χρόνο συμμετοχής και με την πρώτη ομάδα όπου σε δύο ματς βρήκε μία φορά δίχτυα.

Μάλιστα, τελευταίο του... θύμα ήταν ο Ολυμπιακός (!). Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε δύο γκολ στο τελικό 3-3 στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη και απλώς δεν... έφυγε από εκεί, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτησή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Παναγιώτη Σαντή από τον Βόλο ΝΠΣ.

Ο νεαρός επιθετικός είναι γεννημένος στις 21 Φεβρουαρίου 2007 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Διγενή Λακκώµατος.

Το 2024 αποκτήθηκε από τον Βόλο ΝΠΣ, με τον οποίο τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε και στην πρώτη ομάδα, σε ηλικία 18 ετών, έχοντας μία συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League και μία στο κύπελλο Ελλάδας, όπου και σημείωσε ένα γκολ.

Παναγιώτη καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!»