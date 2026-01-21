Ολυμπιακός: Τέσσερις μεταγραφές και τρεις ανανεώσεις στην Ακαδημία

Ολυμπιακός: Τέσσερις μεταγραφές και τρεις ανανεώσεις στην Ακαδημία

Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση τεσσάρων ποδοσφαιριστών για την Ακαδημία και τρεις ανανεώσεις συμβολαίων.

Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της Ακαδημίας και ανακοίνωσε σήμερα τις μεταγραφές τεσσάρων παικτών και την ανανέωση τριών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει τα νέα μέλη των τμημάτων υποδομής τα οποία αποτελούν τις μεταγραφές της Χειμερινής περιόδου για τη σεζόν 2025-26, όπως επίσης και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπέγραψαν επαγγελματικό συμβόλαιο με το σύλλογο.

Αποκτήθηκαν οι εξής ποδοσφαιριστές:

 

Βασίλης Βαρσάμης
Ημερομηνία Γέννησης: 26 Οκτωβρίου 2007
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Μέσος
Πρώην ομάδα: ΑΕΛ

Βαρσάμης


Μάριος Καλπακίδης
Ημερομηνία Γέννησης: 2 Απριλίου 2009
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Αμυντικός
Πρώην ομάδα: Πανσερραϊκός

Καλπακίδης

Αστέρης Κωνσταντινίδης
Ημερομηνία Γέννησης: 16 Σεπτεμβρίου 2009
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Μέσος
Πρώην ομάδα: Πανσερραϊκός

Κωνσταντινίδης

Πέτρος Πιέρρος
Ημερομηνία Γέννησης: 6 Φεβρουαρίου 2009
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Επιθετικός
Προηγούμενη ομάδα: Asteras Aktor

Πιέρρος

Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν οι:

Αναστάσιος Καμπαγιοβάννης
Ημερομηνία Γέννησης: 20 Ιουνίου 2007
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Τερματοφύλακας

Καμπαγιοβάνης

Γιώργος-Ραφαήλ Νικολαΐδης
Ημερομηνία Γέννησης: 27 Ιουνίου 2008
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Τερματοφύλακας

Νικολαϊδης

Γιάννης Χριστοδουλόπουλος
Ημερομηνία Γέννησης: 7 Ιανουαρίου 2008
Εθνικότητα: Ελλάδα
Θέση: Τερματοφύλακας

Χριστοδουλόπουλος

@Photo credits: olympiacos.org
     

