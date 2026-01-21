Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση τεσσάρων ποδοσφαιριστών για την Ακαδημία και τρεις ανανεώσεις συμβολαίων.

Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της Ακαδημίας και ανακοίνωσε σήμερα τις μεταγραφές τεσσάρων παικτών και την ανανέωση τριών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει τα νέα μέλη των τμημάτων υποδομής τα οποία αποτελούν τις μεταγραφές της Χειμερινής περιόδου για τη σεζόν 2025-26, όπως επίσης και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπέγραψαν επαγγελματικό συμβόλαιο με το σύλλογο.

Αποκτήθηκαν οι εξής ποδοσφαιριστές:

Βασίλης Βαρσάμης

Ημερομηνία Γέννησης: 26 Οκτωβρίου 2007

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Μέσος

Πρώην ομάδα: ΑΕΛ



Μάριος Καλπακίδης

Ημερομηνία Γέννησης: 2 Απριλίου 2009

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Αμυντικός

Πρώην ομάδα: Πανσερραϊκός

Αστέρης Κωνσταντινίδης

Ημερομηνία Γέννησης: 16 Σεπτεμβρίου 2009

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Μέσος

Πρώην ομάδα: Πανσερραϊκός

Πέτρος Πιέρρος

Ημερομηνία Γέννησης: 6 Φεβρουαρίου 2009

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Επιθετικός

Προηγούμενη ομάδα: Asteras Aktor

Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν οι:

Αναστάσιος Καμπαγιοβάννης

Ημερομηνία Γέννησης: 20 Ιουνίου 2007

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Τερματοφύλακας

Γιώργος-Ραφαήλ Νικολαΐδης

Ημερομηνία Γέννησης: 27 Ιουνίου 2008

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Τερματοφύλακας

Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Ημερομηνία Γέννησης: 7 Ιανουαρίου 2008

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Τερματοφύλακας