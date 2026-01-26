Ο Μορόν «έπιασε» στη κορυφή των ξένων σκόρερς τον Μιλόγεβιτς!

Με το γκολ του κόντρα στο Λεβαδειακό, ο Λορέν Μορόν ισοφάρισε τον Λιούμπισα Μιλόγεβιτς στη κορυφή των ξένων σκόρερς στην ιστορία του Άρη.

Ο Άρης υποδέχθηκε το απόγευμα της Κυριακής (25/01) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Λεβαδειακό στα πλαίσια της 18ης αγωνιστικής της Superleague με τις δύο ομάδες να μενουν ισόπαλες με 2-2 χάρη στο γκολ του Κωστή στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του δεύτερου ημιχρόνου.

Για τους γηπεδούχος τα τέρματα τα πέτυχαν οι Ούρος Ράτσιτς (63') και Λορέν Μορόν (29'). Μάλιστα το τέρμα του Ισπανού θεωρείται ιστορικό, αφού με αυτό έφτασε αισίως τα 48 με τη φανέλα του Άρη και «έπιασε» στην κορυφή της λίστας των ξένων σκόρερ τον Λιούμπισα Μιλόγεβιτς, ο οποίος αγωνίστηκε στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης για 5 χρόνια (1992-1997).

Ο Λορέν Μορόν έφτασε τα 48 γκολ με τη φανέλα του Άρη (42 πρωτάθλημα, 5 Κύπελλο, 1 Ευρώπη) και έπιασε στην κορυφή των ξένων σκόρερ της ομάδας το Λιούμπισα Μιλόγεβιτς, που έχει επίσης 48 (38 πρωτάθλημα, 9 Κύπελλο, 1 Ευρώπη). @ArisFC pic.twitter.com/yWKoLeF4OB January 25, 2026

Ο 32χρόνος επιθετικός ισοφάρισε αυτή την επίδοση στο μισό μόλις χρόνο (Ιούλιο 2023 - Ιανουάριος 2026), με την ομάδα. Από τα συνολικά 48 του τέρματα, τα 42 προήλθαν από το πρωτάθλημα, τα 5 από το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ έχει πετύχει και 1 στην Ευρώπη, στην εκτός έδρας ήττα του Άρη από την Αράζ στο Αζερμπαϊτζάν για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Για την ιστορία την πεντάδα με τους κορυφαίους ξένους σκόρερ στην ιστορία των κιτρινόμαυρων συμπληρώνει ο εμβληματικός Ισπανός Κόκε, ο Σέρβος Ζόραν Λόντσαρ, αλλά και ο Πορτογάλος Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος στα 38 του συνεχίζει να αγωνίζεται στη χώρα μας με τη φανέλα της Καλαμάτας στη Superleague 2.