Ο Γιάννης Αναστασίου μετά την ήττα του Παναιτωλικού από τον ΟΦΗ άφησε αιχμές κατά της διαιτησίας.

Ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί που «τρέχει», καθώς έχασε από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο και έφτασε τις πέντε διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα. Οι Αγρινιώτες είχαν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία και μετά το ματς ο Γιάννης Αναστασίου άφησε αιχμές στις δηλώσεις του.

«Είναι δύσκολο να εκφραστώ. Ο μόνος τρόπος για να χάσουμε σήμερα ήταν αυτός. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Από σεβασμό σε αυτό που εκπροσωπώ θα πω μόνο αυτό. Καλή συνέχεια», ανέφερε ο Αρτινός τεχνικός.

Στη συνέντευξη Τύπου που ο ακολούθησε ο έμπειρος τεχνικός δεν θέλησε να επεκταθεί στη διαιτησία, ενώ τόνισε πως η ομάδα του ήταν καλύτερη.

Θυμίζουμε πως από τον Τίτορμο διαμαρτύρονται για το πέναλτι του Σαλσέδο, πέναλτι που δεν δόθηκσε σε μαρκάρισμα του Αποστολάκη στον Ενκολόλο και την αποβολή του Σατσιά.

Η συνέντευξη Τύπου του Αναστασίου

Για τις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα και αν εννοούσε ότι η διαιτησία διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα:

«Εσείς πώς καταλάβατε τι εννοώ; Αφού δεν το είπα πριν γιατί να το πω τώρα; Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε και όποιος είδε, είδε»

Για το πού κρίθηκε το παιχνίδι:

«Ο ΟΦΗ έβαλε ένα γκολ και εμείς δεν βάλαμε. Είχαμε μία καλή προσέγγιση. Ο ΟΦΗ έκανε αυτά που ξέρει να κάνει. Ήμασταν προετοιμασμένοι. Δε νομίζω ότι είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αφήσαμε κάποιες σέντρες, ήταν η τακτική μας τέτοια. Έγινε η φάση του πέναλτι και προηγήθηκε ο ΟΦΗ, είχαμε να διαχειριστούμε και το ψυχολογικό. Η συμπεριφορά και η αντίδραση των παιδιών ήταν καλή.

Όσες στιγμές παίχτηκε ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Στην κόντρα όταν είσαι ανοιχτός έχεις πρόβλημα. Το αντιμετωπίσαμε και μείναμε στο παιχνίδι μέχρι το τέλος αλλά δεν καταφέραμε να σημειώσουμε γκολ».