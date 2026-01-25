Ο μέσος του Παναθηναϊκού Πέδρο Τσιριβέγια έγινε αναγκαστική αλλαγή, αφού ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα.

Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό με τον Πέδρο Τσιριβέγια. Ο 28χρονος Ισπανός αμυντικός μέσος μπήκε στο 46' στο ματς με τον Ατρόμητο, βελτίωσε με τον Ρενάτο Σάντσες την εικόνα του τριφυλλιού, αλλά στο 80' ένιωσε ενοχλήσεις.

Σε μία μονομαχία κοντά στο πλάγιο ο Τσιριβέγια σηκώθηκε και κοίταξε προς τον πάγκο ζητώντας αλλαγή. Έπιανε τη γάμπα του και όλα δείχνουν ότι ήταν μυϊκός ο τραυματισμός. Με αυτά τα δεδομένα ο Τσιριβέγια, ο οποίος έχει φέτος 31 ματς και 2 ασίστ με τους πράσινους, μοιάζει απίθανο να είναι διαθέσιμος με τη Ρόμα την Πέμπτη για την 8η και τελευταία αγωνιστική του Europa League και την Κηφισιά την επόμενη Κυριακή.

Θα κάνει εξετάσεις και θα φανεί αν θα είναι έτοιμος για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ στις 4 Φεβρουαρίου και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, στις 8 του επόμενου μήνα.