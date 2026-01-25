Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Ρενάτο Σάντσες, Τεττέη άγγιξαν το γκολ

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός πλησίασε στο γκολ στο 57' με τον Ρενάτο Σάντσες και στο 62' με τον Τεττέη.

Ο Παναθηναϊκός με την είσοδο των Ρενάτο Σάντσες, Τσιριβέγια άλλαξε προς το καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο.

Στο 50' το σουτ του Τσιριβέγια μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης.

Στο 51' δεξί σουτ του Μπάκου έδιωξε ο Λαφόν.

 

Στο 57', μάλιστα, ο Πορτογάλος μέσος άγγιξε το γκολ. Ο Κώτσιρας έκανε τη σέντρα, ο Τεττέη γύρισε στη μικρή περιοχή και ο Ρενάτο Σάντσες με πρόσωπο στην εστία σημάδεψε τον διεθνή φορ, ο οποίος ήταν οφσάιντ κι εκτός τέρματος. Αν περνούσε η μπάλα θα έφευγε ένα μέτρο άουτ τουλάχιστον.

Στο 62' ο Τεττέη έκανε την κεφαλιά σε σέντρα του Ζαρουρί από δεξιά, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, αφού έσκασε στο έδαφος.

