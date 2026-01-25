Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Ρενάτο Σάντσες, Τεττέη άγγιξαν το γκολ
Ο Παναθηναϊκός με την είσοδο των Ρενάτο Σάντσες, Τσιριβέγια άλλαξε προς το καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο.
Στο 50' το σουτ του Τσιριβέγια μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης.
Στο 51' δεξί σουτ του Μπάκου έδιωξε ο Λαφόν.
Στο 57', μάλιστα, ο Πορτογάλος μέσος άγγιξε το γκολ. Ο Κώτσιρας έκανε τη σέντρα, ο Τεττέη γύρισε στη μικρή περιοχή και ο Ρενάτο Σάντσες με πρόσωπο στην εστία σημάδεψε τον διεθνή φορ, ο οποίος ήταν οφσάιντ κι εκτός τέρματος. Αν περνούσε η μπάλα θα έφευγε ένα μέτρο άουτ τουλάχιστον.
Στο 62' ο Τεττέη έκανε την κεφαλιά σε σέντρα του Ζαρουρί από δεξιά, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, αφού έσκασε στο έδαφος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.