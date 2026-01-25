Στο 13' ο Αλμπάν Λαφόν έπεσε σωστά στη γωνία του και σταμάτησε το χτύπημα πέναλτι του Μίχορλ, κρατώντας το 0-0 στο Ατρόμητος - Παναθηναϊκός.

Ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι όταν έπειτα από εξαιρετική κάθετη του Γιουμπιτάνα, ο Μπάκου βγήκε απέναντι από τον Λαφόν, με τον τελευταίο να τον ανατρέπει.

Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε στο 13' ο Μίχορλ, με τον Λαφόν όμως να πέφτει σωστά στην αριστερή του γωνία και να αποκρούει κρατώντας το 0-0 για τον Παναθηναϊκό.

Ήταν το δεύτερο πέναλτι που πιάνει ο Λαφόν τη φετινή σεζόν, έχοντας αποκρούσει και εκείνο του Λάμπρου στον αγώνα με τον Βόλο τον Δεκέμβριο στη Λεωφόρο.



