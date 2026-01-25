Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Ο Λαφόν απέκρουσε το πέναλτι του Μίχορλ
Ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι όταν έπειτα από εξαιρετική κάθετη του Γιουμπιτάνα, ο Μπάκου βγήκε απέναντι από τον Λαφόν, με τον τελευταίο να τον ανατρέπει.
Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε στο 13' ο Μίχορλ, με τον Λαφόν όμως να πέφτει σωστά στην αριστερή του γωνία και να αποκρούει κρατώντας το 0-0 για τον Παναθηναϊκό.
Ήταν το δεύτερο πέναλτι που πιάνει ο Λαφόν τη φετινή σεζόν, έχοντας αποκρούσει και εκείνο του Λάμπρου στον αγώνα με τον Βόλο τον Δεκέμβριο στη Λεωφόρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.