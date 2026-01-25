ΟΦΗ - Παναιτωλικός: Ο Σαλσέδο με πέναλτι άνοιξε το σκορ
Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στο ματς με τον Παναιτωλικό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σαλσέδο.
Ο Ιταλοκολομβιανός φορ δέχθηκε ένα μαρκάρισμα από τον Κόγιτς, ο Κουκουλάς είδε παράβαση και έδειξε την άσπρη βούλα.
Ο Σαλσέδο ανέλαβε την εκτέλεση κι έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 1-0.
Στη συνέχεια ο σκόρερ του ΟΦΗ υπέστη μυϊκό τραυματισμό κι αντικαταστάθηκε από τον Ισέκα.
Η καλύτερη φάση του ΟΦΗ μέχρι το γκολ ήταν στο 15', όταν σε γύρισμα του Νους από αριστερά ο Σενγκέλια έκανε το τακουνάκι, αλλά δεν αιφνιδίασε τον Κουτσερένκο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.