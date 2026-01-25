Ο ΟΦΗ προηγήθηκε με πέναλτι του Σαλσέδο κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στο ματς με τον Παναιτωλικό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σαλσέδο.

Ο Ιταλοκολομβιανός φορ δέχθηκε ένα μαρκάρισμα από τον Κόγιτς, ο Κουκουλάς είδε παράβαση και έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο Σαλσέδο ανέλαβε την εκτέλεση κι έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 1-0.

Στη συνέχεια ο σκόρερ του ΟΦΗ υπέστη μυϊκό τραυματισμό κι αντικαταστάθηκε από τον Ισέκα.

Η καλύτερη φάση του ΟΦΗ μέχρι το γκολ ήταν στο 15', όταν σε γύρισμα του Νους από αριστερά ο Σενγκέλια έκανε το τακουνάκι, αλλά δεν αιφνιδίασε τον Κουτσερένκο.