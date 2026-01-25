Ο Σαντίνο Αντίνο είναι στο Περιστέρι για να παρακολουθήσει το ματς του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο.

Ο Σαντίνο Αντίνο μετά το γήπεδο της ΑΕΚ επισκέφθηκε και αυτό του Ατρόμητου. Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ βρίσκεται στο Περιστέρι, ώστε να παρακολουθήσει το ματς του Παναθηναϊκού με τους Περιστεριώτες.

Ο Αντίνο είναι εκτός αποστολής και ο Ράφα Μπενίτεθ αναζητεί την κατάλληλη στιγμή για να τον ρίξει στη μάχη.

Παρών στο γήπεδο είναι και ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά.

