Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Ο Αντίνο βρίσκεται στο Περιστέρι
Ο Σαντίνο Αντίνο μετά το γήπεδο της ΑΕΚ επισκέφθηκε και αυτό του Ατρόμητου. Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ βρίσκεται στο Περιστέρι, ώστε να παρακολουθήσει το ματς του Παναθηναϊκού με τους Περιστεριώτες.
Ο Αντίνο είναι εκτός αποστολής και ο Ράφα Μπενίτεθ αναζητεί την κατάλληλη στιγμή για να τον ρίξει στη μάχη.
Παρών στο γήπεδο είναι και ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά.
Δείτε βίντεο και φωτορεπορτάζ από την παρουσία του Αντίνο και του Λανουά.
