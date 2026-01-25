Άρης - Λεβαδειακός: Ο Ράτσιτς με έναν «κεραυνό» σημείωσε το 2-1
Ο Ούρος Ράτσιτς, ο οποίος έχει τρομερό σουτ, έψαχνε μία γκολάρα και την πέτυχε στο ματς με τον Λεβαδειακό.
Στο 44' ο Λοντίγκιν στέρησε στον 27χρονο Σέρβο μέσο του Άρη το γκολ, αλλά στο 63' δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο. Ο Ράτσιτς πήρε τη μπάλα στον άξονα, άλλαξε με τον Μόντσου κι εξαπέλυσε με το δεξί από τα 25 μέτρα ένα απίθανο δεξί σουτ κι έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του ανήμπορου ν' αντιδράσει Λοντίγκιν.
Η γκολάρα του Ράτσιτς
