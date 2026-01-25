Άρης - Λεβαδειακός: Ο Μορόν έκανε το 1-0 στο 29'
Ο Άρης στο 29' προηγήθηκε 1-0 του Λεβαδειακού με τον Μορόν.
Ο Άρης βρήκε πρώτος γκολ στο ματς με τον Λεβαδειακό.
Στο 29' ο Μόντσου εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά, ο Σούντεμπεργκ έκανε την κεφαλιά, απέκρουσε ο Λοντίγκιν και ο Μορόν στη μικρή περιοχή με διπλή προσπάθεια έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Το γκολ του Άρη
Στο 44' ο Ράτσιτς εκτός περιοχής έκανε ένα δυνατό δεξί σουτ, αλλά ο Λοντίγκιν έπεσε εκπληκτικά στην αριστερή γωνία και απέκρουσε σε κόρνερ!
Η ευκαιρία του Ράτσιτς
