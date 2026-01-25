Ο Λεβαδειακός με τον Όζμπολτ έκανε το 1-1 στο 46' κόντρα στον Άρη.

Ο Λεβαδειακός ήταν μακριά από τα στάνταρ του στο πρώτο ημίχρονο με τον Άρη. Οι Θεσσαλονικείς ήταν πιο αποφαιστικοί και στο 29' άνοιξαν το σκορ με τον Λορέν Μορόν. Οι τελικές, μάλιστα, στο πρώτο 45λεπτο ήταν 10-3 υπέρ των κιτρινόμαυρων.

Η ομάδα της Βοιωτίας, όμως, μπήκε φουριόζα στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισε στα 29 δευτερόλεπτα! Ο Μπάλτσι έκανε την κούρσα, την κατάλληλη στιγμή πέρασε κάθετα στον Όζμπολτ και ο Σλοβένος φορ με θαυμάσιο δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 1-1.

Το γκολ του Λεβαδειακού