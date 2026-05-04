Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα χρειαστεί να προχωρήσει σε τουλάχιστον μία αλλαγή στον αγώνα (11/5) με τον ΟΦΗ λόγω της τιμωρίας του Τίνο Καντεβέρε.

Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες και θα εκτίσει ποινή μιας αγωνιστικής, οπότε είναι δεδομένη η απουσία του από το παιχνίδι στο «Κλ. Βικελίδης». Προς το παρόν δεν είναι καθόλου βέβαιη η επιστροφή του Λορέν Μορόν ο οποίος έκανε ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης στη σημερινή (4/5) προπόνησης, ομοίως και ο Χαμζά Μεντίλ αλλά και ο Μάρτιν Χόνγκλα. Η κατάσταση των τριών ποδοσφαιριστών θα αξιολογηθεί ξανά την Τετάρτη (6/5) όταν οι ποδοσφαιριστές του Άρη θα επιστρέψουν στις προπονήσεις.

Στην ενημέρωσή της, η ΠΑΕ Άρης ανέφερε ότι… «Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί της Δευτέρας. Στη σημερινή προπόνηση χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης με passing game και παιχνίδια (υψηλής έντασης) σε μικρούς χώρους για το δεύτερο γκρουπ.

Οι Χαμζά Μεντίλ και Λορέν Μορόν έκαναν ατομικό, ενώ ο Μάρτιν Χόνγκλα συνέχισε το πρόγραμμά του. Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα έχουν ρεπό. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν την Τετάρτη (06/05)».