Ο Σωκράτης Διούδης έμεινε εκτός αποστολής του Άρη για τον αγώνα (16:00) με τον Λεβαδειακό καθώς ταλαιπωρείται από ίωση.

Οι απουσίες ποδοσφαιριστών λόγω προβλημάτων υγείας είναι κάτι σύνηθες για τον Άρη από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου. Στη λίστα προστέθηκε και ο Σωκράτης Διούδης ο οποίος – όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ – προσβλήθηκε από ίωση κι αυτός είναι ο λόγος της απουσίας του από την αποστολή του αγώνα με τον Λεβαδειακό στο «Κλ. Βικελίδης». Για τον ίδιο λόγο δεν υπολογίζεται και ο Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος απουσίασε από το προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΛ NOVIBET και δεν συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας αυτή την εβδομάδα.

Λόγω τραυματισμών απουσιάζουν και οι Μιγκέλ Αλφαρέλα, Χαμζά Μεντίλ και Τίνο Καντεβέρε οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα θεραπειών.