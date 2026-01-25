Ο Μανόλο Χιμένεθ έδωσε φανέλα βασικού στον Μάρτιν Χόνγκλα ενώ θέση στην 11αδα απέναντι στον Λεβαδειακό έχει και ο Γκαμπριέλ Μισεουί.

Ο Ισπανός προπονητής επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με σχήμα 4-3-3. Η αμυντική τετράδα ήταν δεδομένη με τους Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ δίδυμο στους στόπερ και τους Φαντιγκά, Τεχέρο στα άκρα. Στη μεσαία γραμμή, ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε αυτό που δοκίμασε στη διάρκεια της εβδομάδας με τη συνύπαρξη των Μόντσου-Ράτσιτς και Μάρτιν Χόνγκλα στην παρθενική συμμετοχή του τελευταίου στο αρχικό σχήμα.

Στην επιθετική τριάδα, ο Γκαμπριέλ Μισεουί θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο καθώς ο Κάρλες Πέρεθ είναι στο αντίστοιχο δεξί και ο Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης. Κάτω από τα δοκάρια διατηρήθηκε ο Γιώργος Αθανασιάδης.