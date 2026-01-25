Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ΑΕΚ που δεν ήταν καθόλου καλή στην Τρίπολη, την ανάλυση που πρέπει να κάνει και την επιβεβαίωση του πόσο σημαντικό είναι να διαθέτει φορ και γκολκίπερ όπως οι Γιόβιτς και Στρακόσα.

Το ζητούμενο για την ΑΕΚ στην Τρίπολη ήταν καταρχάς να φύγει με το διπλό. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο μετά την επιβλητική νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό κι ενώ την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί ακόμα ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και παρά το γεγονός ότι η Ένωση είχε τη δυνατότητα να προετοιμάσει το ματς με τον Αστέρα μια ολόκληρη εβδομάδα καθώς δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις, το παιχνίδι έκρυβε παγίδες. Δύσκολη έδρα έτσι κι αλλιώς κι ένας καινούργιος προπονητής στον πάγκο της αντίπαλης ομάδας που έκανε την ανάλυση από πλευράς Μάρκο Νίκολιτς μια πολύπλοκη υπόθεση.

Στο τέλος της χθεσινής βραδιάς το 0-1 με το οποίο έφυγε η ΑΕΚ από την Τρίπολη ήταν πολύτιμο και είναι αυτό που μένει από την εμφάνιση στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» παρουσία 3.000 και πλέον φίλων της Ένωσης που έδωσαν δυναμικό «παρών» για ακόμα μια φορά σε εκτός έδρας παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν ήταν καθόλου καλή στην Τρίπολη, δεν έβγαζε εντάσεις στο παιχνίδι της, δεν ήταν δημιουργική μεσοεπιθετικά, με αργή σκέψη και προβλέψιμες ενέργειες και στο δεύτερο μέρος, παρότι είχε ήδη το προβάδισμα με το άψογο τελείωμα του Γιόβιτς, έπαιξε με τη φωτιά. Και θα μπορούσε να είχε... καεί αν ο φοβερός Στρακόσα με την εκπληκτική επέμβαση στην κεφαλιά του Κετού στο 93' δεν έσωζε το τρίποντο.

Όσα δεν πήγαν καθόλου καλά για την ΑΕΚ και η κλάση του Γιόβιτς

Παρότι μπήκε με ζωηράδα στο ματς, στη συνέχεια η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ μακριά από τον καλό της εαυτό. Ο άξονας της μεσαίας γραμμής δεν τράβηξε καθόλου καθώς τόσο ο Μάνταλος όσο και ο Πινέδα έμειναν σε ρηχά νερά, ενώ ταυτόχρονα τόσο ο Κοϊτά στην αριστερή πλευρά όσο και ο Λιούμπισιτς από δεξιά δεν ήταν σε καλή βραδιά, με τους κιτρινόμαυρους να έχουν μεγάλο πρόβλημα και στο αμυντικό τρανζίσιον στο πρώτο μέρος. Ο Αστέρας δημιούργησε θέματα στους κιτρινόμαυρους στην κόντρα, ωστόσο από την άλλη η άμυνα της ΑΕΚ δεν δέχθηκε σοβαρές απειλές στις τελικές. Και μια στιγμή κλάσης από τον Γιόβιτς έδωσε στην ΑΕΚ το προβάδισμα, παρότι μέχρι εκείνη τη στιγμή αυτό δεν φαινόταν ότι θα ερχόταν εύκολα καθώς η παραγωγή κλασικών ευκαιριών είχε μείνει ουσιαστικά στο μηδέν.

Ο «καυτός» Λούκα Γιόβιτς μετά το καρέ τερμάτων που σημείωσε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έδειξε ξανά πόσο σημαντικό είναι να έχεις στην κορυφή της επίθεσης μια... φοράκλα όπως αυτός. Ο Βάργκα μπορεί να έχει κάνει γνωστό το όνομά του στο σκοράρισμα, ωστόσο σε αυτή τη φάση με την άψογη προσωπική του ενέργεια μετά το «κουβάλημα» της μπάλας από τον Πήλιο τροφοδότησε εκεί που έπρεπε τον Γιόβιτς και αυτός με μια σουτάρα έστειλε την μπάλα συστημένη στο πλεκτό. Το έκανε να φαίνεται τόσο απλό ο Σέρβος, αλλά σε αυτό έπαιξε ρόλο η μεγάλη του κλάση που τη χρειάζεσαι σε τέτοιες στιγμές όταν τα πράγματα δεν... τσουλάνε για να κάνει τη διαφορά. Η ΑΕΚ αν ήταν άκρως αποτελεσματική θα μπορούσε στο φινάλε του πρώτου μέρους να βάλει ισχυρές βάσεις για το διπλό, εφόσον ο Βάργκα δεν έχανε μια ευκαιρία που 9/10 ο ίδιος την κάνει γκολ. Χάνονται όμως κι αυτά στο ποδόσφαιρο.

Μια μεγάλη ομάδα πρέπει να έχει έναν γκολκίπερ όπως ο Στρακόσα

Στο δεύτερο μέρος θα περίμενε κανείς ότι η ΑΕΚ με τις κατάλληλες παρεμβάσεις από τον πάγκο θα έπαιρνε πνοή και θα έψαχνε το δεύτερο γκολ. Ωστόσο, η εικόνα ήταν ακριβώς αντίθετη, με τον Αστέρα να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και την Ένωση να έχει έναν παθητικό ρόλο. Αν και ο Αστέρας μέχρι το τελευταίο τέταρτο δεν απειλούσε ουσιαστικά και συγκεκριμένα ως το σημείο της ευκαιρίας του Μπαρτόλο που ξεκίνησε από την έλλειψη αποφασιστικότητας του Ζοάο Μάριο, η οποία πήγε να κοστίσει. Η συνολική βέβαια εμφάνιση της ΑΕΚ ήταν προβληματική και στο τέλος αποδείχθηκε γιατί εκτός από έναν ικανό φορ, θες και έναν ικανό τερματοφύλακα κάτω από την εστία. Γιατί τέτοιος είναι ο Θωμάς Στρακόσα.

Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ με μια εκπληκτική εκτίναξη και βγάζοντας απίστευτα αντανακλαστικά έβγαλε αυτό που... δεν βγαίνει με μια σπουδαία απόκρουση με το ένα χέρι στην κεφαλιά του Κετού και έσωσε το τρίποντο για την Ένωση. Μάλιστα τρία λεπτά νωρίτερα όντας σε απόλυτη ετοιμότητα είχε μπλοκάρει την μπάλα στην κεφαλιά του μεσοεπιθετικού των Αρκάδων. Δεν ήταν φυσικά η πρώτη φορά φέτος που ο Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας παίζει καθοριστικό ρόλο σε αποτέλεσμα της ΑΕΚ. Με αποκορύφωμα την εμφάνισή του στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ, όπου είχε κατεβάσει ρολά για να βάλει η ΑΕΚ τις βάσεις της πρόκρισης στη League Phase του Conference League, αλλά και στη συνέχεια σε διάφορα ματς πρωταθλήματος με αρκετές επεμβάσεις σε καθοριστικά χρονικά σημεία που ήταν μεγάλης σημασίας για να πάρει η ΑΕΚ βαθμούς. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι μια μεγάλη ομάδα πρέπει να διαθέτει έναν μεγάλο τερματοφύλακα και ο Στρακόσα είναι τέτοιος, όντας σταθερά από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν γεμάτος αυτοπεποίθηση και έχοντας αφήσει οριστικά πίσω του την περσινή σεζόν.

Στο τέλος της βραδιάς η ΑΕΚ κρατάει την κλάση του Γιόβιτς στο γκολ, τη μεγάλη επέμβαση του Στρακόσα και την επαγγελματική νίκη που τη στέλνει με ματς περισσότερο στην κορυφή πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια την επόμενη Κυριακή. Η εμφάνιση όμως θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής ανάλυσης για τον Νίκολιτς και τους παίκτες του σαν να είχαν χαθεί βαθμοί σε ισοπαλία ή ήττα. Διότι η εικόνα ήταν πολύ μακριά από τα στάνταρ που μας έχουν συνηθίσει οι κιτρινόμαυροι φέτος και ειδικά από τη στιγμή που ακολουθούν κι άλλα απαιτητικά ματς σύντομα. Μεμονωμένα το αποτέλεσμα βέβαια σε αυτή τη φάση είναι πάρα πολύ σημαντικό με την ΑΕΚ να πηγαίνει στο ντέρμπι με τους ερυθρόλευκους με λιγότερη πίεση μετά τις δύο σερί νίκες με Παναθηναϊκό και Αστέρα.