Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 38ο λεπτό του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR, χάρη σε υπέροχο γκολ του Λούκα Γιόβιτς, έπειτα από ασίστ του Μπάρναμπας Βάργκα.

Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο ημίχρονο του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR, ούσα μπροστά στο σκορ. Ο Λούκα Γιόβιτς επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, καθώς άνοιξε το σκορ για το Δικέφαλο με υπέροχο γκολ.

Στο 38o λεπτό ο Πήλιος έκλεψε την μπάλα, την «κουβάλησε» στην αντεπίθεση, πάσαρε στον Βάργκα, ο οποίος απέφυγε τον Τζανδάρη, γύρισε στον παρτενέρ του στην επίθεση του Δικεφάλου και ο Σέρβος φορ με δυνατό σουτ από το ημικύκλιο νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 0-1, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

O 28χρονος επιθετικός έφτασε τα 16 γκολ σε 28 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος, εκ των οποίων τα 12 στο πρωτάθλημα, ενώ από την πλευρά του ο Βάργκα έδωσε την παρθενική του ασίστ.

Οι Αρκάδες διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στην αρχή της φάσης από τον Πήλιο στον Καλτσά, όμως ούτε ο διαιτητής Ευαγγέλου ούτε ο VAR Τσακαλίδης εντόπισαν παράβαση.