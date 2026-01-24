Αστέρας AKTOR - ΑΕΚ: Ασίστ Βάργκα, 0-1 ο «καυτός» Γιόβιτς με γκολάρα
Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο ημίχρονο του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR, ούσα μπροστά στο σκορ. Ο Λούκα Γιόβιτς επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, καθώς άνοιξε το σκορ για το Δικέφαλο με υπέροχο γκολ.
Στο 38o λεπτό ο Πήλιος έκλεψε την μπάλα, την «κουβάλησε» στην αντεπίθεση, πάσαρε στον Βάργκα, ο οποίος απέφυγε τον Τζανδάρη, γύρισε στον παρτενέρ του στην επίθεση του Δικεφάλου και ο Σέρβος φορ με δυνατό σουτ από το ημικύκλιο νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 0-1, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
O 28χρονος επιθετικός έφτασε τα 16 γκολ σε 28 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος, εκ των οποίων τα 12 στο πρωτάθλημα, ενώ από την πλευρά του ο Βάργκα έδωσε την παρθενική του ασίστ.
Οι Αρκάδες διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στην αρχή της φάσης από τον Πήλιο στον Καλτσά, όμως ούτε ο διαιτητής Ευαγγέλου ούτε ο VAR Τσακαλίδης εντόπισαν παράβαση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.