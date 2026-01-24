Οι φίλοι της ΑΕΛ Novibet αποθέωσαν τον Σάββα Παντελίδη μετά τη νίκη επί του Πανσερραϊκού, η οποία ήταν η δεύτερη μέσα σε έξι ημέρες.

Ο Σάββας Παντελίδης επανέφερε τα χαμόγελα και την αισιοδοξία στον κάμπο. Ο πολύπειρος τεχνικός ανέλαβε την ΑΕΛ Novibet τον περασμένο Δεκέμβριο και γρήγορα πέρασε τα θέλω του, ανεβάζοντας την ομάδα του τόσο ψυχολογικά, όσο και βαθμολογικά.

Οι Λαρισαίοι έχουν συγκεντρώσει 8 βαθμούς τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές, όσους είχαν συγκεντρώσει στις προηγούμενες 14, ενώ μέσα σε έξι ημέρες πήραν δυο νίκες, ενώ είχαν μόλις μία σε 16 ματς πρωταθλήματος.

Οι Βυσσινί «ξεκόλλησαν» από την προτελευταία θέση της βαθμολογίας, καθώς έφτασαν τους 16 βαθμούς και μετά τη νίκη επί του Πανσερραϊκού οι φίλοι της ΑΕΛ Novibet αποθέωσαν τον 60χρονο κόουτς φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του κι εκείνος του ευχαρίστησε με χαρακτηριστικές κινήσεις προς την εξέδρα.

Μετά το παιχνίδι ο Παντελίδης συγκένρωσε τους παίκτες σε έναν κύκλο με τον ίδιο στο επίκεντρο και τους έβγαλε ομιλία, ενώ στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV έκανε λόγο για νίκη μεγάλης ψυχολογικής σημασίας.

Οι δηλώσεις του Παντελίδη

«Κερδίσαμε ένα παιχνίδι, που είχε πολύ μεγάλη ψυχολογική σημασία για εμάς, Πετύχαμε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη μας και είναι τώρα τέσσερα ματς που κερδίζουμε βαθμούς. Η αλήθεια είναι πως δεν ήμασταν καλοί σήμερα, αλλά κάναμε 15 τελικές προς την εστία και δεχτήκαμε μόλις τρεις.

Ξέραμε πως ο αντίπαλος δεν έχει να χάσει τίποτα. Τα καινούργια παιδιά έκαναν μία πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω πως η νίκη μας στο τέλος είναι δίκαιη».