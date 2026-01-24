Ρέλβας: «Έχουμε μεγάλους τερματοφύλακες, να προετοιμαστούμε κατάλληλα για Ολυμπιακό»

Οι δηλώσεις του Φιλίπε Ρέλβας στην κάμερα της NOVA μετά τη νίκη της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα AKTOR.

H ΑΕΚ μπορεί να μην ήταν καλή στην Τρίπολη, όμως χάρη στο υπέροχο γκολ του Λούκα Γιόβιτς πήρε τη νίκη επί του Αστέρα AKTOR με 1-0. O Φιλίπε Ρέλβας ήταν βασικός και αναντικατάστατος για τον Δικέφαλο και στις δηλώσεις του μετά το ματς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο «διπλό» στην Αρκαδία, στην εμφάνιση της ομάδας του και στο ερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στη Νέα Φιλαδέλφιεα.

Ο Πορτογάλος στόπερ σχολίασε και την εξαιρετική επέμβαση του Στρακόσα στις καθυστερήσεις, τονίζοντας πως η Ένωση έχει στο ρόστερ της μεγάλους τερματοφύλακες.

Οι δηλώσεις του Φιλίπε Ρέλβας

«Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμασταν τη νίκη, ήταν ένα δύσκολο ματς είμαστε πολύ χαρούμενοι, η ομάδα έδειξε ενωμένη. Προερχόμασταν από μια μεγάλη νίκη, τα πήγαμε καλά, κρατάμε τη νίκη. Ξέρουμε ότι δεν ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι, τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να βελτιωθούμε για το επόμενο παιχνίδι που θα είναι επίσης σημαντικό».

Για το ότι η ΑΕΚ δέχτηκε φάσεις στο τρανζίσιον: «Το συζητήσαμε στην ανάπαυλα, από στατικές φάσεις δικές μας δεχτήκαμε επιθέσεις, είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε».

Για Στρακόσα και την επέμβαση στο τέλος: «Την είδα την επέμβαση, τον έχω δει ποσό σκληρά προπονείται οπότε το περίμενα, ήταν μεγάλη απόκρουση και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε. Έχουμε όμως μεγάλους τερματοφύλακες, υψηλού επιπέδου, όπως ο Θωμάς και ο Μπρινιόλι που καθημερινά δουλεύουμε σκληρά και έτσι ξέραμε ότι μπορεί να τα καταφέρει».

Για τον κόσμο και το ότι ζήτησε νίκη με τον Ολυμπιακό: «Ο κόσμος ήταν ο 12ος παίκτης μας, να τον ευχαριστήσουμε για το ότι ήταν δίπλα μας. Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, το σημαντικό είναι να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι».

Για το ότι η ΑΕΚ δεν είχε την αναμενόμενη ένταση και αν πιστεύει ότι το ένα παιχνίδι την εβδομάδα είναι καλό: «Στο δεύτερο μέρος δεν πιέσαμε, δώσαμε χώρο, δεν έχει να κάνει με το ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Ο Αστέρας είναι μια δυνατή ομάδα στην έδρα της, αύριο που πρέπει να δουλέψουμε, δεν ήταν η καλύτερη μας απόδοση».

Για την μάχη κορυφής: «Η πίεση να λειτουργεί προς όφελος μας, μετά τον ΟΦΗ αντιδράσαμε. Μου αρέσει αυτή η μάχη, μας δίνει κίνητρο, αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι να κάνουμε εμείς καλύτερα παιχνίδια για να πάρουμε αυτό που θελουμε».