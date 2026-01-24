«Βράζουν» στον Πανσερραϊκό: «Μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο»!

Με 3 ξεχωριστές αναρτήσεις του στο Facebook του ο Πανσερραϊκός εξέφρασε την οργή του για την διαιτησία.

Συγκεκριμένα οι Σερραίοι έγραψαν αρχικά την λέξη αίσχος την ώρα του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet. Ακολούθως έγραψαν στο Facebook τους τα εξής: «Αυτό που ζούμε σήμερα έιναι η μεγαλύτερη ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο κ. Λανουά» και «Μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο»!

Στις τάξεις τουστέκονταν κυρίως στην φάση του 59' όπου θεωρούν ότι κακώς ακυρώθηκε η απόφαση για πέναλτι υπέρ τους για χέρι του Όλαφσον και ότι στην φάση αυτή έπρεπε να βγει και κόκκινη.