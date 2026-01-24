Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος απασχολεί τον Παναθηναϊκό, σκόραρε στο ματς με τη Ριέκα για τη Σλάβεν Μπελούπο.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού. Ο 20χρονος (6/9/05) ταλαντούχος Κροάτης μεσοεπιθετικός της Σλάβεν Μπελούπο, εκτός από το τριφύλλι απασχολεί και τη Μπράγκα με τη Βέρντερ Βρέμης.

Ο ίδιος, ωστόσο, όπως σχολίασε την Πέμπτη έχει το μυαλό του μόνο στη Σλάβεν και στο ματς με τη Ριέκα για τη 19η αγωνιστική του πρωταλήματος. Ο Γιάγκουσιτς έπαιξε και στα 90 λεπτά και μάλιστα σκόραρε. Στο 82' με πλασέ έκανε το 2-1, αλλά η ομάδα του έμεινε στο 2-2, διότι ισοφάρισε στο 85' ο πρώην χαφ του ΠΑΟΚ, ο Πορτογάλος Ντάντας και στην τέταρτη θέση με 27 βαθμούς, ενώ τρίτη είναι η Ριέκα (28 βαθμούς), πρώτη η Ντινάμο Ζάγκρεμπ (38) και δεύτερη η Χάιντουκ (37).

Ο Γιάγκουσιτς σε κάθε περίπτωση συνεχίζει να βγάζει μάτια και φέτος σε 21 συμμετοχές μετράει 9 γκολ και 6 ασίστ.

Το γκολ του νεαρού Κροάτη