Παναθηναϊκός: Ο Γιάγκουσιτς σκόραρε κόντρα στη Ριέκα
Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού. Ο 20χρονος (6/9/05) ταλαντούχος Κροάτης μεσοεπιθετικός της Σλάβεν Μπελούπο, εκτός από το τριφύλλι απασχολεί και τη Μπράγκα με τη Βέρντερ Βρέμης.
Ο ίδιος, ωστόσο, όπως σχολίασε την Πέμπτη έχει το μυαλό του μόνο στη Σλάβεν και στο ματς με τη Ριέκα για τη 19η αγωνιστική του πρωταλήματος. Ο Γιάγκουσιτς έπαιξε και στα 90 λεπτά και μάλιστα σκόραρε. Στο 82' με πλασέ έκανε το 2-1, αλλά η ομάδα του έμεινε στο 2-2, διότι ισοφάρισε στο 85' ο πρώην χαφ του ΠΑΟΚ, ο Πορτογάλος Ντάντας και στην τέταρτη θέση με 27 βαθμούς, ενώ τρίτη είναι η Ριέκα (28 βαθμούς), πρώτη η Ντινάμο Ζάγκρεμπ (38) και δεύτερη η Χάιντουκ (37).
Ο Γιάγκουσιτς σε κάθε περίπτωση συνεχίζει να βγάζει μάτια και φέτος σε 21 συμμετοχές μετράει 9 γκολ και 6 ασίστ.
Το γκολ του νεαρού Κροάτη
⚽️RIJEKA - SLAVEN BELUPO 1:2 - Odlična kombinacija Jagušića i Šute, Šuto asistira, a Jagušić rutinski zabija. #hnl #sshnl #supersporthnl #rijeka #slavenbelupo pic.twitter.com/lJmJZJm6uX— sportnet|HR (@sportnet_HR) January 24, 2026
