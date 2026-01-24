Παναιτωλικός: Με Σατσιά στο Ηράκλειο
Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον ΟΦΗ, στο Παγκρήτιο Στάδιο. Στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου επέστρεψε ο Γιάννης Σατσιάς, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν, όμως προέκυψαν νέες απουσίες.
Ο Ουνάι Γκαρθία και ο Μιχάλης Παρδαλός έμειναν εκτός με ίωση, ενώ ο Τζέισον Τσούρα, δεν ταξίδεψε στην Κρήτη, λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο. Εκτός για ακόμα μια αγωνιστική παραμένει ο Χόρχε Αγκίρε, εξαιτίας του οστικού οιδήματος που έχει υποστεί.
Η αποστολή του Παναιτωλικού
Αγαπάκης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκράναθ, Χότζα, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Ενκολόλο, Παπαζώης, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.
