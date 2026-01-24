Ο Άλεξ Κραλ, ο οποίος είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, έμεινε εκτός αποστολής στο ματς της Ουνιόν Βερολίνου με τη Ντόρτμουντ.

Ο Άλεξ Κραλ, ο οποίος είναι ο εκλεκτός του τεχνικού του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ για τη μεσαία γραμμή, δεν βρίσκεται στην αποστολή της Ουνιόν Βερολίνου για το σημερινό ματς με τη Ντόρτμουντ (19.30) για τη 19η αγωνιστική της Bundesliga.

Ο 27χρονος (19/5/98) διεθνής Τσέχος μέσος, που έχει συμβόλαιο μέχρι τέλος της σεζόν με τους Βερολινέζους έπαιξε με την Άουγκσμπουργκ εκτός έδρας και μάλιστα συμμετείχε στο γκολ της ισοφάρισης της ομάδας του. Με τη Στουτγκάρδη δεν αγωνίστηκε, αλλά ήταν στον πάγκο.

Στο παιχνίδι με τη Ντόρτμουντ, όμως, χωρίς ν' αναφέρεται στα γερμανικά ΜΜΕ ή στο σάιτ της Ουνιόν, αν έχει κάποιο πρόβλημα, δεν είναι στην αποστολή και δεν αποκλείεται αυτό να έχει σχέση με τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το μέλλον του και τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Ο δεξιοπόδαρος Κραλ με ύψος 1,86 δεν είναι ουσιαστικά στα πλάνα της γερμανικής ομάδας και φέτος έχει 11 ματς και μόλις 245 λεπτά συμμετοχής. Την περασμένη περίοδο αντίθετα στη La Liga με την Εσπανιόλ, είχε 39 παιχνίδια και πάνω από 2.700 λεπτά συμμετοχής.