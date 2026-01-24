Ο Μάρκο Νίκολιτς διατηρεί τους Γιόβιτς και Βάργκα στην επίθεση της ΑΕΚ για το ματς κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη, ξεκινώντας τον Μάνταλο δίπλα στον Πινέδα στον άξονα.

Το δίδυμο Γιόβιτς και Βάργκα διατηρείται στην επίθεση της ΑΕΚ στην ενδεκάδα που ανακοίνωσε ο Μάρκο Νίκολιτς για τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Στρακόσα είναι στην εστία, ο Πήλιος παραμένει στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Ρότα είναι στο δεξί και οι Ρέλβας και Μουκουντί στο κέντρο της αμυντικής γραμμής. Ο Μάνταλος επιλέγεται τελικά αντί του Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής πλάι στον Πινέδα, με τον Κοϊτά στην αριστερή πλευρά και τον Λιούμπισιτς στη δεξιά.

Στον πάγκο για την Ένωση είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Μαρίν, Ελίασον, Ζίνι.

Εκτός για τους κιτρινόμαυρους είναι ο τραυματίας Περέιρα, ο τιμωρημένος Γκατσίνοβιτς και οι Πιερό και Γιόνσον.



