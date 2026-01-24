Ο τεχνικός του Άρη Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή για το ματς με τον Λεβαδειακό.

Ο Άρης έχει έναν «τελικό» μπροστά του. Την Κυριακή στις 16.00 φιλοξενεί τον πολύ δυνατό Λεβαδειακό φέτος και φυσικά καίγεται για τη νίκη, ώστε να μειώσει τη διαφορά από την τέταρτη θέση ή έστω να μην μπει με ισχυρό μειονέκτημα στα playoffs, εφόσον τερματίσει στις θέσεις 5-8.

Ο τεχνικός του Άρη Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή για την αυριανή αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. Εκτός είναι ο Γένσεν, ο οποίος ακολούθησε και σήμερα ατομικό πρόγραμμα και δεν αποκλείεται να ξεκινήσει ο Χόνγκλα. Νοκ άουτ είναι και οι Μιγκέλ Αλφαρέλα, Χαμζά Μεντίλ, οι οποίοι παραμένουν στο στάδιο των θεραπειών και το ίδιο ισχύει και για τους Τίνο Καντεβέρε, Πέδρο Άλβαρο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ για τη σημερινή προπόνηση: «Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό στο Κλεάνθης Βικελίδης (25/01, 16:00), στο πλαίσιο της 18ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από την αυριανή αναμέτρηση το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους, ενώ ο Φρέντρικ Γένσεν, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες ταλαιπωρήθηκε από ίωση, έκανε ατομικό.

* Η αποστολή θα καταλύσει το βράδυ σε ξενοδοχείο της πόλης μας».