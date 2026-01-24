Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Κηφισιά 1-0 και ο Παναθηναϊκός τον Ατρόμητο με 3-1.

Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός συνέχισαν με νίκες στο πρωτάθλημα της Super League K19.

Ο Δικέφαλος λύγισε 1-0 εκτός έδρας την Κηφισιά και παραμένει στην κορυφή με δύο βαθμούς μπροστά από τον Παναθηναϊκό, ενώ έχει και ματς λιγότερο. Το τριφύλλι, παράλληλα, πέρασε με σκορ 3-1 από την έδρα του Ατρόμητου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ για το ματς: «Πέρασε και από την Κηφισιά η Κ19, προσθέτοντας άλλους τρεις βαθμούς και παραμένοντας φυσικά στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 1-0 στο ματς της 18ης αγωνιστικής της Super League, που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αθήνα και είναι πια στους 31 βαθμούς σε 13 παιχνίδια.

Το γκολ της νίκης πέτυχε ο Αρετής στο 29' με διπλή προσπάθεια (την πρώτη απέκρουσε ο τερματοφύλακας), έπειτα από κάθετη πάσα του Στύλου. Να σημειωθεί ότι στο 45' ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι, το οποίο κέρδισε και εκτέλεσε ο Τσιότας. Το επόμενο παιχνίδι είναι το εξ αναβολής εντός έδρας με τον Βόλο την προσεχή Τετάρτη.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Μπελερής, Τσιότας (84' Κυριαζίδης), Ντούνγκα, Αυγητίδης, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Τσιφούτης (62' Παπαδόπουλος), Γκιόκα (84' Κάνιος), Στύλος, Τουρσουνίδης (77' Κρομμύδας), Αρετής (84' Γραββάνης).

Ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση από τον Ατρόμητο. Η αναφορά της ΠΑΕ στο παιχνίδι:

«Στις νίκες επέστρεψε η Κ19 του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι, με σκόρερς τους Νεμπή, Σκαρλατίδη και Βύντρα, πήραν τη νίκη με 3-1 επί του Ατρομήτου εκτός έδρας. Το Τριφύλλι είχε την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έφτασε σε μια εύκολη επικράτηση.

Ο Ατρόμητος είχε κάποιες καλές στιγμές στα πρώτα 10 λεπτά του αγώνα, με τον Σταμέλλο να αντιδρά σωστά. Στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή της μπάλας, δημιουργούσε ευκαιρίες και τελικά άνοιξε το σκορ στο 27ο λεπτό με ωραίο πλασέ του Νεμπή, μετά από υπέροχη κάθετη πάσα του Ιωάννου. Μόλις επτά λεπτά αργότερα, ο Σκαρλατίδης με όμορφο, δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 0-2 και έδωσε σημαντικό προβάδισμα στους παίκτες του Δημήτρη Κοροπούλη. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, το σουτ του Μπινιάρη, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με την Κ19 (αγωνίζεται στην Κ17 των Πράσινων), πέρασε μόλις άουτ.

Το σκηνικό δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με τον Ατρόμητο, βέβαια, να εκμεταλλεύεται μια στιγμή αδράνειας στην άμυνα του Παναθηναϊκού και να μειώνει σε 1-2. Οι Πράσινοι δεν απειλήθηκαν στη συνέχεια και κατάφεραν να πετύχουν και τρίτο τέρμα με τον Βύντρα από κοντά στο 79ο λεπτό. Κάπως έτσι έφτασαν σε μια εύκολη επικράτηση επί του Ατρομήτου.

Ατρόμητος: Κατσάρας, Κοπανίδης, Τσολάκης, Αθανασόπουλος, Σαρηγιάννης, Μάνδαλος, Κώτσης, Διαμαντάκος, Υζεϊρι, Χόξα, Σασσάνης.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Καλοσκάμης, Βύντρα, Δημακόπουλος (84΄ Κουρουνιώτης), Μπινιάρης, Μαρκεζίνης, Ιωάννου (84΄ Μπαζούκης), Ανδριώτης (66΄ Καρούζος), Σώκος (60΄ Ζέκα), Νεμπής».

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Άρης - Λεβαδειακός 0-1

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 1-3

ΟΦΗ - Παναιτωλικός 0-0

Κηφισιά - ΠΑΟΚ 0-1

Αστέρας Aktor - ΑΕΚ 0-0

ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός – Βόλος (14:00)

* Το ματς του Άρη με τον Λεβαδειακό έγινε στις 12/10/25.

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 31

2. Παναθηναϊκός 29

3. Ολυμπιακός 28

4. ΑΕΚ 25

5. Ατρόμητος 25

6. Άρης 25

7. Αστέρας Aktor 21

8. Παναιτωλικός 17

9. Βόλος 14

10. ΟΦΗ 13

11. Λεβαδειακός 10

12. Πανσερραϊκός 9

13. Κηφισιά 7

14. ΑΕΛ Novibet 6

