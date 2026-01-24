Αντίνο: «Όταν μίλησα με τον πρόεδρο δεν είχα πλέον καμία αμφιβολία για να έρθω στον Παναθηναϊκό»

Μία συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης παραχώρησε ο Σαντίνο Αντίνο στο καναλι του Παναθηναϊκού στο YouTube, όπου συστήθηκε στο κοινό των «πρασίνων».

Ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος έγινε και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού, μίλησε στην κάμερα του «PAO TV», για τους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει το τριφύλλι έναντι άλλων ομάδων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως οι συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζο και τον προπονητή του συλλόγου, Ράφα Μπενίτεθ, τον οδήγησαν να πει το τελικό «Ναι».

Παράλληλα τόνισε πως δεν είχε καμία συνομιλία με τους συμπατριώτες που αγωνίζονται στο «Τριφύλλι», ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο των πρασίνων για την στήριξη που του δείχνουν και δήλωσε πως είναι ανυπόμονος να αγωνιστεί με την φανέλα του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Σαντίνο Αντίνο

Πότε ήταν η πρώτη επαφή σου με τον Παναθηναϊκό; «Ήταν στις αρχές Ιανουαρίου. Ήμουν στην προπόνηση με την Γοδόι Κρουζ και μου τηλεφώνησε ο εκπρόσωπός μου για να με ενημερώσει ότι εκτός από την Ρίβερ Πλέιτ ενδιαφερόταν και ο Παναθηναϊκός, οπότε χάρηκα πολύ. Όταν μου τηλεφώνησε και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, δεν είχα πλέον την παραμικρή αμφιβολία και ήρθα εδώ!».

Μίλησες και με τον Ράφα Μπενίτεθ; «Η αλήθεια είναι ότι μερικές ημέρες πριν μου είχε τηλεφωνήσει ο Ράφα Μπενίτεθ και μιλήσαμε. Μου είπε για τον σύλλογο, πώς είναι εδώ, καθώς επίσης και για την πόλη. Με χαροποίησε το ενδιαφέρον που είχαν για εμένα».

Δεδομένου του ενδιαφέροντος πολλών ομάδων για την απόκτησή σου, τι μέτρησε πιο πολύ για να επιλέξεις τον Παναθηναϊκό; «Όπως είπα και πριν, το ενδιαφέρον που υπήρχε προς εμένα τόσο από τον πρόεδρο, όσο και από τον Στέφανο (Κοτσόλη), τον Ράφα Μπενίτεθ, που μου τηλεφώνησαν. Έτσι έμαθα για το ενδιαφέρον τους και ότι ήθελαν να έρθω, οπότε αυτό αποτέλεσε το κίνητρο για την απόφασή μου να έρθω».

Άντλησες πληροφορίες για τον σύλλογο από κάποιον συμπατριώτη σου που αγωνίζεται εδώ; «Η αλήθεια είναι ότι δεν μίλησα με κανέναν από τους συμπαίκτες μου. Συζήτησα μόνο με τον Ράφα, ο οποίος μου είπε κάποια πράγματα για την πόλη, το φαγητό».

Φεύγεις για πρώτη φορά από την Γοδόι Κρουζ και μάλιστα αλλάζοντας ήπειρο. Νιώθεις ότι κυνηγάς το όνειρό σου; «Βέβαια, αυτό είναι στο μυαλό κάθε νέου παίκτη που παίζει ποδόσφαιρο: να έρθει στην Ευρώπη! Αυτό είναι κάτι το απίστευτο! Τώρα που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία δεν είχα τον παραμικρό δισταγμό για να έρθω».

Από την στιγμή που έγινε γνωστό ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για εσένα, έγιναν πολλές αγωνιστικές αναλύσεις. Περίγραψέ μας τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά σου. «Το χαρακτηριστικό μου είναι, πάνω απ’ όλα, ότι δίνω τα πάντα για την ομάδα. Δίνω το 100% σε κάθε αγώνα. Επίσης, παίζω στο ένας εναντίον ενός, πάω στις μονομαχίες κι έχω μεγάλη διάθεση να τα δίνω όλα σε κάθε αγώνα για την ομάδα και τους συμπαίκτες μου».

Επέλεξες τον αριθμό 10 στην φανέλα. Νιώθεις την ευθύνη; «Δεν το βλέπω σαν μια ευθύνη, το βλέπω σαν μια πρόκληση! Το να φοράς έναν τόσο σημαντικό αριθμό όπως είναι το νούμερο “10” είναι όμορφο! Εγώ βέβαια οποιοδήποτε νούμερο κι αν φοράω θα δίνω πάντα το καλύτερο για την ομάδα».

Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο του Παναθηναϊκού; «Μου γράφουν καθημερινά οι φίλαθλοι και μου δείχνουν την στήριξή τους. Δεν βλέπω λοιπόν την ώρα να μπορέσω να παίξω και να το δείξω στον αγωνιστικό χώρο».