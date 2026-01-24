Η ομάδα των Σερρών γνωστοποίησε με κάθε επισημότητα τη συμφωνία της με τον εξτρέμ Νταρνέλ Ερίκ Μπιλέ.

Παίκτης του Πανσερραϊκού είναι και με τη «βούλα» ο Νταρνέλ Ερίκ Μπιλέ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν -και πάλι- στο πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague, με τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης.

Η ομάδα των Σερρών ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 21 ετών Γάλλο (με καταγωγή από Ακτή Ελεφαντοστού) εξτρέμ, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου των δυο πλευρών.

Με τη φανέλα των Αρκάδων, ο Μπιλέ κατέγραψε 13 συμμετοχές, έχοντας μια ασίστ.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Darnell Eric Bile, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

Ο Bile είναι γεννημένος στις 28/10/2005 στην Γαλλία, αγωνίζεται ως αριστερός χαφ και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Σεντ Ετιέν, ενώ το 2024 εντάχθηκε στον Αστέρα Τρίπολης κάνοντας τις πρώτες του συμμετοχές στην Σούπερ Λιγκ.

Είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Γαλλίας, ενώ πέρυσι κλήθηκε και έκανε τις πρώτες του συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων.

Darnell, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών.