Ο Πανσερραϊκός έκανε επαγγελματία τον 16χρονο Σταύρο Μόμτσιο.

Ο Πανσερραϊκός προσπαθεί να κρατήσει τα ταλέντα του κι έκανε επαγγελματία τον 16χρονο Σερραίο στόπερ Σταύρο Μόμτσιο. Να σημειωθεί, πάντως, ότι παραχωρήθηκαν δύο ταλαντούχοι παίκτες στον Ολυμπιακό.

Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρεται: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον τον 16χρονο ποδοσφαιριστή Σταυρό Μόμτσιο, ο οποίος θα φορά τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος για τα επόμενα τρία χρόνια τουλάχιστον, σε ακόμη μία κίνηση επένδυση για το μέλλον της ομάδας μας από την κόκκινη ακαδημία.

Ο Σταύρος Μόμτσιος είναι γεννημένος στις 12/11/2009 στις Σέρρες, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και φέτος είναι βασικό μέλος της ομάδας U17.

Αποκτήθηκε το 2023 από την Δόξα Ν. Σκοπού, όπου και τον εντόπισε ο προπονητής της Κ15 Σάκης Αναστασιάδης ντύνοντας τον στα κόκκινα.

Σταύρο καλή επιτυχία. Το μέλλον σου ανήκει».