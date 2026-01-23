Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό, στη Λάρισα (24/1, 20:00).

H ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/01) την προετοιμασία της για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Άρη θα ψάξει δεύτερο διαδοχικό τρίποντο και τρίτο συνολικά μέσα στη σεζόν.

Στην αποστολή βρίσκεται για πρώτη φορά ο νεοαποκτηθέντας Ισραηλινός χαφ, Γκόνι Ναόρ. Από την άλλη ο πολύπειρος Έλληνας τεχνικός δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο λόγω καρτών, Φακούντο Πέρες, ενώ εκτός έμειναν o τραυματίας Εμάνουελ Βινιάτο και οι υπό παραχώρηση Θανάσης Παπαγεωργίου και Λούκα Αντράντα.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet

Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μασόν, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Κοσονού, Όλαφσον, Ναόρ, Σουρλής, Ατανάσοφ, Στάικος, Σαγάλ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Δημηνίκος, Μούργος, Πασάς και Γκαράτε.