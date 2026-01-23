Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε video με «vibes» Matrix, στο οποίο ο Σαντίνο Αντίνο ως άλλος Νίο επέλεξε το πράσινο αντί για το... κόκκινο χάπι.

Ο Παναθηναϊκός κινείται σε ρυθμούς... Σαντίνο Αντίνο. Ο Αργεντινός είναι το πρόσωπο των ημερών στον «πράσινο» πλανήτη και δικαιολογημένα από τη στιγμή που πρόκειται για την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του κλαμπ.

Ο 20χρονος εξτρέμ μια μέρα μετά την ανακοίνωση του έπιασε δουλειά με τους νέους του συμπαίκτες και μετράει αντίστροφα για το ντεμπούτο του. Ο νεοαποκτηθέντας winger πρωταγωνιστεί σε ένα ξεχωριστό video βγαλμένο από το... Matrix.

Σε αυτό ο Σαντίνο Αντίνο ως άλλος Νίο καλείται να επιλέξει μεταξύ δύο χαπιών, όμως αντί για μπλε και κόκκινο είναι... πράσινο και κόκκινο. Φυσικά ο Αργεντινός επέλεξε το πράσινο, σε μια αναφορά στην επιλογή του για την επόμενη ομάδα του, μετά τη Γοδόι Κρουζ.

«Chapter Zero: The Choice», αναφέρει η λεζάντα στο σχετικό video, το οποίο καταλήγει με τον Αντίνο να φοράει τη φανέλα με το Νο. 10 και να κρατάει το τριφύλλι, ενώ καταλήγει με το μήνυμα: «Καλωσόρισες στον πράσινο κόσμο».