Αντίνο: Το video αλά... Matrix και η επιλογή του πράσινου χαπιού αντί του κόκκινου
Ο Παναθηναϊκός κινείται σε ρυθμούς... Σαντίνο Αντίνο. Ο Αργεντινός είναι το πρόσωπο των ημερών στον «πράσινο» πλανήτη και δικαιολογημένα από τη στιγμή που πρόκειται για την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του κλαμπ.
Ο 20χρονος εξτρέμ μια μέρα μετά την ανακοίνωση του έπιασε δουλειά με τους νέους του συμπαίκτες και μετράει αντίστροφα για το ντεμπούτο του. Ο νεοαποκτηθέντας winger πρωταγωνιστεί σε ένα ξεχωριστό video βγαλμένο από το... Matrix.
Σε αυτό ο Σαντίνο Αντίνο ως άλλος Νίο καλείται να επιλέξει μεταξύ δύο χαπιών, όμως αντί για μπλε και κόκκινο είναι... πράσινο και κόκκινο. Φυσικά ο Αργεντινός επέλεξε το πράσινο, σε μια αναφορά στην επιλογή του για την επόμενη ομάδα του, μετά τη Γοδόι Κρουζ.
«Chapter Zero: The Choice», αναφέρει η λεζάντα στο σχετικό video, το οποίο καταλήγει με τον Αντίνο να φοράει τη φανέλα με το Νο. 10 και να κρατάει το τριφύλλι, ενώ καταλήγει με το μήνυμα: «Καλωσόρισες στον πράσινο κόσμο».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.