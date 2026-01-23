Παναθηναϊκός: Πρώτη για τον Αντίνο στα πράσινα

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Κορωπί και ο Σαντίνο Αντίνο έκανε την πρώτη του προπόνηση με τα νέα του ομάδα ντυμένος στα πράσινα.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο Κορωπί την επομένη της ισοπαλίας με την Φερεντσβάρος στην Βουδαπέστη και ξεκίνησε την μίνι προετοιμασία τους για τον αγώνα με τον Ατρόμητο την Κυριακή (25/01-19:30) για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Μαζί τους προπονήθηκε για πρώτη φορά και ο νέος τους συμπαίκτης, Σαντίνο Αντίνο. Οι υπόλοιποι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς και Τζούριτσιτς.

Οι φωτογραφίες από την πρώτη του Αντίνο

