Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Νίκας και επίσημα

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε την συνεργασία του με τον Γιώργο Νίκα.

Επίσημα χωριστούς δρόμους ακολουθούν πλέον ο Παναθηναϊκός και ο Γιώργος Νίκας, αφού οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την λύση του μεταξύ τους συμβολαίου, η οποία είχε ουσιαστικά επιτευχθεί εδώ και αρκετές μέρες.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε αποκτηθεί το «τριφύλλι» τον Σεπτέμβριο του 2023 από τον Λεβαδειακό, όπου έμεινε δανεικός για κείνη τη σεζόν και στην συνέχεια εντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας μέχρι και σήμερα κάνοντας συνολικά μόλις εννέα συμμετοχές.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Νίκα.

Ο Γιώργος αποκτήθηκε το 2023 από τον Λεβαδειακό, παραμένοντας εκεί μία σεζόν υπό τη μορφή δανεισμού. Στον 1,5 χρόνο παρουσίας στον Παναθηναϊκό κατέγραψε 9 συμμετοχές.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».