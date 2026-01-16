Ο Γιώργος Νίκας έλυσε το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό και πλέον κυκλοφορεί στην αγορά ως ελεύθερος.

Ο Γιώργος Νίκας αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Ο 26χρονος χαφ ήταν εκτός πλάνων από τον Ράφα Μπενίτεθ και έφτασε σε συμφωνία με τη διοίκηση του Τριφυλλιού για την πρόωρη λύση του συμβολαίου του.

Oι Πράσινοι είχαν αποκτήσει τον Έλληνα μέσο από το Λεβαδειακό τον Σεπτέμβριο του 2023, εκείνη τη σεζόν αγωνίστηκε στους Βοιωτούς ως δανεικός και από το 2024 ήταν μέλος του ρόστερ. Σε αυτό το διάστημα έκανε 9 εμφανίσεις, εκ των οποίων τις 3 στην τρέχουσα σεζόν.

Ο μέχρι πρότινος χαφ του Παναθηναϊκού έχει «συνδεθεί» τις τελευταίες ημέρες με αρκετές ομάδες της Stoiximan Super League, όμως ο παίκτης έχει ως προτεραιότητα το πρώτο του βήμα στο εξωτερικό.