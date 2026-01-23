Βόλος: Χωρίς έξι τιμωρημένους στο Φάληρο
Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ιδιαίτερα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, στο Φάληρο. Ο τεχνικός των Θεσσαλών, Χουάν Φεράντο, έχει να διαχειριστεί πολλές και σημαντικές απουσίες.
Κόμπα, Ασεχνούν, Σιαμπάνης, Χέρμανσον, Μύγας και Μαρτίνες συμπλήρωσαν κάρτες και ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε να στερηθεί τις υπηρεσίες του στον αγώνα με τους Πειραιώτες.
Θυμίζουμε πως ο 6ος Βόλος ισοβαθμεί με τον 5ο Παναθηναϊκό στους 25 βαθμούς και προέρχεται από την εντός έδρας «τριάρα» από τον Ατρόμητο, η οποία οδήγησε σε πρόστιμο στους παίκτες από πλευράς διοίκησης.
Η αποστολή του Βόλου
Γραμματικάκης, Παπαθανασίου, Σόρια, Κάργας, Τριανταφύλλου, Ατζιάκουα, Αμπάντα, Τασιούρας, Φορτούνα, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κύρκος, Βαϊνόπουλος, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί, Σαντής
