Πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ από τη διοίκηση του Βόλου στους παίκτες μετά την εμφάνιση και την ήττα από τον Ατρόμητο.

Ο Βόλος παραδόθηκε στο Πανθεσσαλικό στον ανώτερο Ατρόμητο. Η ήττα με 3-0, αλλά κυρίως η αποκαρδιωτική εμφάνιση οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση ν' αντιμετωπίσει με... μαστίγιο τους παίκτες του Χουάν Φεράντο.

Έτσι, μετά το ματς με τους Περιστεριώτες έγινε γνωστό ότι οι ποδοσφαιριστές θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 150.000 ευρώ.

Αυτό ενδεχομένως να σβήσει στην πορεία, ανάλογα με την εικόνα και φυσικά τα αποτελέσματα που θα έχουν οι παίκτες του Βόλου.

Με την τραγική εικόνα που είχαν οι γηπεδούχοι, ο Ατρόμητος έκανε περίπατο και σημείωσε την πιο εύκολη νίκη την τρέχουσα σεζόν. Μόλις στο 2' ο Κόμπα έκανε λάθος στην άμυνα η μπάλα έφτασε στον Μπάκου που μπήκε προς την περιοχή, την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Γιουμπιτάνα που με ωραία προσποίηση και σουτ έκανε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.

Με την συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου οι Περιστεριώτες πέτυχαν ακόμα ένα γκολ, επίσης με λάθος των γηπεδούχων. Αυτή την φορά το λάθος ήταν ακόμα μεγαλύτερο και το έκανε ο Κάργας στην άμυνα που δεν απομάκρυνε την μπάλα, αυτή έφτασε στον Μίχορλ που έδωσε ασίστ στον Μπάκου ο οποίος με την σειρά του δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 0-2.

Από εκείνο το σημείο ως το τέλος του ημιχρόνου ο Ατρόμητος κράτησε με χαρακτηριστική άνεση το μηδέν πίσω, καθώς ο Βόλος δεν μπορούσε να κάνει ούτε μία φάση με το 0-2 να μένει ως το τέλος του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο και το ξεκίνημά του ο Βόλος πίεσε, χωρίς όμως ν' απειλήσει. Στον αντίποδα οι φιλοξενούμενοι όχι απλά κράτησαν με άνεση το μηδέν στην άμυνα, αλλά βγήκαν στην κόντρα και στο 73' κατάφεραν να πετύχουν και τρίτο γκολ και να δώσουν τέλος στο ματς.

Συγκεκριμένα ο Μίχορλ εκτέλεσε το κόρνερ, ο Σταυρόπουλος την κεφαλιά με τον Σιαμπάνη να διώχνει με υπερένταση η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι επέστρεψε στον αμαρκάριστο Τσιγγάρα που έκανε το 3-0. Οι παίκτες του Βόλου το μόνο που έκαναν ήταν με τον Γκονζάλες στις καθυστερήσεις να έχουν δοκάρι.