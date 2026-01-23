Τζολάκης στην FIFPRO: «Όταν έχεις εκπαίδευση σε βοηθά σε όλη τη ζωή»

Ο Κωνσταντής Τζολάκης, που αποφοίτησε πρόσφατα από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, μίλησε στην ιστοσελίδα της FIFPRO.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης που αποφοίτησε πρόσφατα από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά είναι ο Ambassador εκπαίδευσης του ΠΣΑΠΠ και ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Μίλησε στην ιστοσελίδα της FIFPRO για τη σημασία και τη σπουδαιότητα που υπάρχει ώστε οι ποδοσφαιριστές να ακολουθήσουμε και την ακαδημαϊκή, ξέχωρα από την αθλητική, καριέρα.

Τα λόγια του αποκτούν ξεχωριστή και ιδιαίτερη σημασία, αφού προέρχονται από έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή που διακρίθηκε και στον πανεπιστημιακό στίβο, κάτι που καταδεικνύει πως με την απαραίτητη βούληση, όλα είναι εφικτά. «Αυτό που με παρακίνησε να συνεχίσω τις σπουδές μου ήταν το γεγονός ότι είχα ήδη καταβάλει μεγάλη προσπάθεια στο σχολείο, όταν προετοιμαζόμουν για τις εξετάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Θα ήταν άδικο και κρίμα να αφήσω όλη αυτή τη σκληρή δουλειά να πάει χαμένη και να μην ολοκληρώσω αυτό που είχα ξεκινήσει. Από τότε που ήμουν μικρός, μου άρεσαν πάντα τα μαθηματικά και οτιδήποτε σχετίζεται με τα οικονομικά, οπότε ήταν φυσικό να επιλέξω τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ως πεδίο σπουδών μου», είπε αρχικά στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών.

Μετά αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ελέω των συνεχών και απαιτητικών αγωνιστικών του υποχρεώσεων, όπου εκτός των αναμετρήσεων συμπεριλαμβάνουν και πολλές μετακινήσεις. Ωστόσο κατάφερε να τις ξεπεράσει με πειθαρχία και λαμβάνοντας παράλληλα την υποστήριξη της ομάδας του και της οικογένειάς του. «Αυτό που έμαθα περισσότερο από την πανεπιστημιακή μου εμπειρία είναι η σημασία της συνέπειας. Πρέπει να παραμένεις αφοσιωμένος σε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αν δεν το κάνεις, τελικά θα σε προλάβει αργότερα, Ο λόγος που άρχισα να σκέφτομαι τη ζωή μετά το ποδόσφαιρο προήλθε από τη συμβουλή των γονιών μου. Πάντα μου έλεγαν ότι ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα και ότι τίποτα δεν είναι εγγυημένο σε ένα τόσο ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον, όπως ο επαγγελματικός αθλητισμός. Έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού μου είχα πάντα αυτές τις σκέψεις και προσπαθώ να αξιοποιώ στο έπακρο τις σπουδές μου, επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι θα με βοηθήσουν. Το κάνουν ήδη, ακόμα και τώρα», υπογράμμισε.

Ο 23χρονος γκολκίπερ στάθηκε ακόμη και σε όλα όσα του προσέφεραν οι σπουδές του, ξέχωρα από το αμιγώς ακαδημαϊκό κομμάτι των γνώσεων και της κατάρτισης. «Προς το παρόν, δεν μπορώ να πω ότι οι σπουδές μου με έχουν βοηθήσει σημαντικά στο γήπεδο, αλλά σίγουρα με έχουν βοηθήσει εκτός αυτού. Έχω αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις και πληροφορίες που μου επιτρέπουν να κατανοώ περισσότερα για οικονομικά θέματα και να συμμετέχω σε συζητήσεις που σχετίζονται με αυτόν τον τομέα. Οι σπουδές μου σίγουρα θα με βοηθήσουν κατά τη διάρκεια και μετά της ποδοσφαιρικής μου καριέρας, καθώς σχετίζονται με τον οικονομικό τομέα. Τα κέρδη που έχω όλα αυτά τα χρόνια που παίζω είναι πως θέλω να ξέρω πώς να διαχειρίζομαι και να επενδύω σωστά, ώστε να μπορέσω να χτίσω ένα καλύτερο μέλλον για μένα και την οικογένειά μου».