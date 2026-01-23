Το ιστορικό «ταξίδι» του Σαμουκέλε Καμπίνι από την Νότια Αφρική μέχρι την Νορβηγία και την Μόλντε, αλλά και το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Ο Σαμουκέλε Καμπίνι μπήκε στην ζωή μας μόλις το απόγευμα της Πέμπτης (22/01), πριν από τον μεγάλο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Φερεντσβάρος στην Βουδαπέστη, όταν πληροφορηθήκατε από το Gazzetta πως βρίσκεται πολύ κοντά στο «τριφύλλι».

Ο 21χρονος Νοτιοαφρικανός αριστερός μπακ αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Μόλντε, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028, όμως οι «πράσινοι» δείχνουν αποφασισμένοι να τον φέρουν στο Κορωπί προκειμένου να συνθέσει ένα ανταγωνιστικό δίδυμο με τον Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ.

Πάμε, λοιπόν, να γνωρίσουμε την ιστορία του και να μάθουμε πως έφτασε να γίνει ο πρώτος KwaNdebele που υπέγραψε συμβόλαιο σε ομάδα της Ευρώπης.

Οι Ορλάντο Πάιρατς και η «κλοπή» από την ΤΣ Γκάλαξι

Ο Καμπίνι γεννήθηκε στην Νότια Αφρική σε μία από τις περιοχές που κατά το καθεστώς του Απαρτχάιντ προορίζονταν για τους μαύρους κατοίκους της χώρας. Ξεκίνησε να μαθαίνει ποδόσφαιρο στις ακαδημίες των Ορλάντο Πάιρατς, που αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά κλαμπ της χώρας.

Ανέβηκε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια αυτών, φτάνοντας μέχρι και την δεύτερη ομάδα της, όμως εκεί σταμάτησε η πορεία του, αφού μπήκε στην μέση η ΤΣ Γκάλαξι.

Πρόκειται επίσης για μία ομάδα από την Νότια Αφρική, η οποία έχει ιδρυθεί μόλις το 2015. Εκείνη κατόρθωσε να πείσει τον νεαρό τότε αριστερό μπακ να αφήσει την δεύτερη ομάδα των πειρατών και να πάει σε κείνους δελεάζοντάς τον με το επαγγελματικό συμβόλαιο που του προσέφεραν και τα λεπτά συμμετοχής που του υποσχέθηκαν στην πρώτη ομάδα.

Έτσι στα τέλη του Ιουλίου του 2023 ανακοινώθηκε από την Γκάλαξι.

Η περίοδο που πέρασε στους Γκάλαξι, η Άουγκσμπουργκ και η μεταγραφή-ρεκόρ στην Μόλντε

Την πρώτη του σεζόν εκεί στην αρχή έπαιζε από ελάχιστα έως καθόλου, όμως μέχρι το φινάλε της σεζόν μπόρεσε να καθιερωθεί στην ενδεκάδα κι έκλεισε την χρονιά έχοντας 15 συμμετοχές, κατά τις οποίες έδωσε δύο ασίστ στα περισσότερα από 1.300 λεπτά που αγωνίστηκε.

Το καλοκαίρι η Γκάλαξι συμμετείχε σ' ένα τουρνουά προετοιμασίας στη Νότια Αφρική όπου αντιμετώπισε την Άουγκσμπουργκ, την οποία και κέρδισε με 2-1.

Τόσο ο Καμπίνι όσο και ο Ντιτετζάνε σκόραραν για την ομάδα τους και κέντρισαν το ενδιαφέρον του αθλητικού διευθυντή των Γερμανών, Μαρίνκο Γιούρεντιτς, ο οποίος τους έθεσε υπό παρακολούθηση.

Την επόμενη σεζόν ο Καμπίνι πραγματοποίησε 23 συμμετοχές ξεπερνώντας τα 2.100 λεπτά κατά τα οποία σκόραρε τρία γκολ κι έδωσε μία ασίστ.

Δεν τελείωσε όμως ποτέ την σεζόν του στην ΤΣ Γκάλαξι, αφού τον Μάρτιο του 2025, η Μόλντε χτύπησε την... πόρτα των Νοτιοαφρικανών και τον αγόρασε αντί 760.000 ευρώ, ποσό που ήταν το μεγαλύτερο που είχε εισπράξει ποτέ η ομάδα μέχρι τότε, η οποία παραχώρησε παίκτη απευθείας σε ευρωπαϊκό κλαμπ επίσης για πρώτη.

Ο πρόεδρός της, Τιμ Σουκάζι σε δηλώσεις του εξήρε τη σημασία μίας τέτοιας μετακίνησης για την ομάδα:

«Είναι ξεκάθαρο σε τι είδους σύλλογο θα ενταχθεί και είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Πιστεύω ότι αυτό έδειξε σε πολλούς πως, ως ΤΣ Γκάλαξι, έχουμε εξελιχθεί σε ένα «πανεπιστήμιο του ποδοσφαίρου», παράγοντας άπειρα αλλά κορυφαίου επιπέδου ταλέντα, καθώς και τακτικά ώριμους ποδοσφαιριστές. Πλέον στοχεύουμε σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα, στέλνοντας τους παίκτες απευθείας στην Ευρώπη — σπάνια θα ακούσετε ότι ποδοσφαιριστής της ΤΣ Γκάλαξι πηγαίνει για δοκιμαστικά ή ότι κυκλοφορεί φήμη πως ένας μεγάλος σύλλογος θέλει παίκτη μας, ενώ στο μεταξύ δεν θα δείτε καμία επίσημη τοποθέτηση από την ομάδα...

Θα φέρω ως παράδειγμα το νεαρό παιδί των Ορλάντο Πάιρατς — τον Ρελεμποχίλε Μοφοκένγκ.. Έγινε πολύς λόγος για την Μπαρτσελόνα, αλλά είδατε ποτέ την Μπαρτσελόνα να τοποθετείται επίσημα; Πιθανότατα ήταν ένας από αυτούς τους ανεύθυνους δημοσιογράφους που ξεκίνησαν την ιστορία. Δεν έχω δει ποτέ την Μπαρτσελόνα να γράφει ότι θέλει τον Μοφοκένγκ, και με αυτόν τον τρόπο βάζουν το παιδί υπό περιττή πίεση. Δεν είναι σωστό, γιατί πλέον κάθε φορά που παίζει συγκρίνεται με τον [Λαμίν] Γιαμάλ.»

Με αυτή τη μεταγραφή ο Σαμουκέλε Καμπίνι έγινε ο πρώτος KwaNdebele που υπέγραψε σε ευρωπαϊκή ομάδα. Πρόκειται για μία περιοχή από τα λεγόμενα Μπαντουστάν, τα οποία είχαν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις της Νότιας Αφρικής, όταν ακόμη υπήρχε το καθεστώς του Απαρτχάιντ για να μένουν σε ξεχωριστά μέρη οι λευκοί από τους μαύρους κατοίκους.

Η απόδοσή του στην Μόλντε «εισιτήριο» για την εθνική και το Copa Africa

Το υπόλοιπο της σεζόν που πρόλαβε στην Νορβηγία έκανε 23 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ σε περισσότερα από 1.800 λεπτά.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια των καλών αυτών του εμφανίσεων ήρθε και η πρώτη του κλήση για την εθνική ομάδα της χώρας του κι έτσι τον Ιούνιο του 2025 έκανε το ντεμπούτο του με το εθνόσημο σ' ένα φιλικό με την Μοζαμβίκη. Δεν κλήθηκε καθόλου στα προκριματικά του Copa Africa που ακολούθησαν, έπαιξε μόλις ένα παιχνίδι σε κείνα του Μουντιάλ, ένα ακόμη φιλικό και τελικά βρέθηκε στην αποστολή για το Copa Africa.

Εκεί έκανε επίσης μία συμμετοχή παίζοντας βασικός στην φάση των «16» με το Καμερούν, όπου η Νότια Αφρική ηττήθηκε με 2-1 και αποκλείστηκε.

Στη νέα σεζόν που ξεκίνησε στη Νορβηγία (το προηγούμενο πρωτάθλημα τελείωσε τέλη Νοεμβρίου) πρόλαβε να παίξει μονάχα ένα ματς Κυπέλλου στα τέλη του Σεπτεμβρίου (ξεκινάει νωρίτερα από το πρωτάθλημα) στο οποίο ήταν βασικός και η ομάδα του πήρε την πρόκριση στα πέναλτι επί της Στρόμσγκοντσετ.