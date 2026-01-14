Μπιανκόν: Αποχώρησε με ενοχλήσεις από το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Ο Γάλλος στόπερ έγινε αλλαγή στον αγώνα της διοργάνωσης του Κυπέλλου έχοντας ενοχλήσεις και έχει την σημασία του το τι θα γίνει ενόψει Λεβερκούζεν.
Ο Ζουλιάν Μπιανκόν αποχώρησε από τον αγώνα του Καραϊσκάκη στο Κύπελλο (με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ που τελείωσε με σκορ 0-2) για να πάρει την θέση του ο Καλογερόπουλος. Στο 79ο λεπτό ο Γάλλος στόπερ της ομάδας του Ολυμπιακού αποχώρησε με ενοχλήσεις και μένε να φανεί η κατάστασή του πριν τον αγώνα με την Λεβερκούζεν, όπου εκεί βέβαια υπάρχει η εκτίμηση ότι ο Πιρόλα θα προλάβει να είναι στο 100% για τον συγκεκριμένο αγώνα.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
