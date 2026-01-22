Ο Γιώργος Κανελλόπουλος έφτασε στο Ηράκλειο το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1), την Παρασκευή (23/1) θα ανακοινωθεί από τον ΟΦΗ και θα κάνει την πρώτη του προπόνηση.

Παίκτης του ΟΦΗ θα πρέπει να θεωρείται ο Γιώργος Κανελλόπουλος. Ο Έλληνας χαφ έμεινε ελεύθερος τον Δεκέμβριο από την Ελσίνκι και έφτασε σε προφορική συμφωνία με τoυς Κρητικούς για συμβόλαιο 2,5 χρόνων, ήτοι έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο 26χρονος μέσος έφτασε στο Ηράκλειο αργά το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) και ξεκίνησε τη διαδικασία των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά ο Όμιλος θα επισημοποιήσει τη μεταγραφή το πρωί της Παρασκευής (23/1).

Στις 11:00 έχει προγραμματιστεί στο ΒΑΚ η επόμενη προπόνηση του ΟΦΗ, η οποία θα είναι και η πρώτη του Κανελλόπουλου, υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη.

Συνολικά την προηγούμενη τριετία έπαιξε σε 109 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 28 ήταν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας 11 ασίστ και 3 γκολ. Ο Λάκωνας box to box μέσος προέρχεται από τις ακαδημίες του Αστέρα ΑΚΤΟR, με τον οποίο έχει 29 ματς στη Stoiximan Super League.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Φινλανδία ο Κανελλόπουλος κατέκτησε το κύπελλο, ενώ το 2023 αναδείχθηκε πρωταθλητής με την ομάδα του, ενώ κατέκτησε και το League Cup.