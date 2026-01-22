Γιάγκουσιτς: «Δεν είμαι στην Αθήνα, είμαι στο δρόμο για τη Ριέκα»

Ο Παναθηναϊκός έχει στα ραντάρ του τον 20χρονο Γιάγκουσιτς, αλλά ο νεαρός μέσος παραμένει συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του με τη Μπελούπο, όπως αποκάλυψε.

Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο στόχαστρο τον 20χρονο Κροάτη μεσοεπιθετικό Αντριάνο Γιάγκουσιτς από τη Σλόβαν Μπέλουπο, ο οποίος ξεχωρίζει φέτος στο πρωτάθλημα της Κροατίας με 8 γκολ και 6 ασίστ σε 20 συμμετοχές. Αριστεροπόδαρος, μπορεί να αγωνιστεί τόσο στη θέση «10», όσο και στο δεξί άκρο της επίθεσης, και έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

O ίδιος πάντως ξεκαθάρισε μέσω ανάρτησης της ομάδας του ότι παρά τα όσα ακούγονται, παραμένει συγκεντρωμένος στην Μπελούπο και στην αναμέτρηση με τη Ριέκα: «Δεν είμαι στο δρόμο για τη Βρέμη, την Μπράγκα ή την Αθήνα. Είμαι στο δρόμο για τη Ριέκα. Πάμε να νικήσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Να θυμίσουμε πως ο Γιάγκουσιτς δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον και ήδη έχει υπάρξει πρώτη επαφή για πιθανό deal ο νεαρός αστέρας έχει μπροστά του πολλές υποχρεώσεις και επιλογές στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta, οι «πράσινοι» έχουν κάνει κρούση για να κατανοήσουν τις οικονομικές και συμβολαιακές συνθήκες μιας πιθανής μεταγραφής, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον που είχε αρχικά αποκαλυφθεί στην Κροατία.