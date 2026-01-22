Γιάγκουσιτς: «Δεν είμαι στην Αθήνα, είμαι στο δρόμο για τη Ριέκα»
Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο στόχαστρο τον 20χρονο Κροάτη μεσοεπιθετικό Αντριάνο Γιάγκουσιτς από τη Σλόβαν Μπέλουπο, ο οποίος ξεχωρίζει φέτος στο πρωτάθλημα της Κροατίας με 8 γκολ και 6 ασίστ σε 20 συμμετοχές. Αριστεροπόδαρος, μπορεί να αγωνιστεί τόσο στη θέση «10», όσο και στο δεξί άκρο της επίθεσης, και έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.
O ίδιος πάντως ξεκαθάρισε μέσω ανάρτησης της ομάδας του ότι παρά τα όσα ακούγονται, παραμένει συγκεντρωμένος στην Μπελούπο και στην αναμέτρηση με τη Ριέκα: «Δεν είμαι στο δρόμο για τη Βρέμη, την Μπράγκα ή την Αθήνα. Είμαι στο δρόμο για τη Ριέκα. Πάμε να νικήσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.
Να θυμίσουμε πως ο Γιάγκουσιτς δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον και ήδη έχει υπάρξει πρώτη επαφή για πιθανό deal ο νεαρός αστέρας έχει μπροστά του πολλές υποχρεώσεις και επιλογές στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta, οι «πράσινοι» έχουν κάνει κρούση για να κατανοήσουν τις οικονομικές και συμβολαιακές συνθήκες μιας πιθανής μεταγραφής, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον που είχε αρχικά αποκαλυφθεί στην Κροατία.
📣 Jaga vam ima nekaj za reći 🙂#mojklub #ponospodravine pic.twitter.com/vih9dH8t3N— NK Slaven Belupo (@nkslavenbelupo) January 22, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.