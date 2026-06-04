Παναθηναϊκός : «Ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη Αλαφούζο, θα έχουμε το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας»

Με επίσημη ανακοίνωση ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ευχαριστησε τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο για τις μεταγραφικές κινήσεις που κάνει, καθώς ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του.

Ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση προκειμένου να ευχαριστήσει τον Γιάννη Αλαφούζο για την στήριξη στις μεταγραφικές κινήσεις. Αφού φέτος το Τριφύλλι θα έχει επρόκειτο να έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για την στήριξη σε σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις.

Ο Σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και ο Παναθηναϊκός θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αύξηση του μπάτζετ έχει για ακόμα μια χρονιά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο κ. Γιάννης Αλαφούζος.

Με αυτή την ενίσχυση ο Σύλλογος δυνάμωσε κάνοντας από μια δυνατή μεταγραφή στα τμήματα βόλει ανδρών και γυναικών, στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ και στο ανδρικό τμήμα πόλο».